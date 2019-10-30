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Политика ,  
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СМИ узнали о секретной операции российских подлодок в Атлантике
Целью операции, по данным норвежского телеканала NRK, является преодоление Фареро-Исландского рубежа НАТО, чтобы заплыть как можно дальше в Атлантику
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Десять подводных лодок российского Северного флота принимают участие в операции, целью которой является как можно дальше зайти в воды Северной Атлантики, не будучи обнаруженными. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на данные разведки страны.

Сообщается, что операция началась на прошлой неделе. Она совпала по времени со встречей министров иностранных дел России и Норвегии, Сергея Лаврова и Ине Эриксен Сорейде, в норвежском Финнмарке, замечает телеканал.

По данным норвежской разведки, до десяти российских подводных лодок, восемь из которых — атомные, покинули свои базы на Кольском полуострове с целью выйти как можно дальше в Баренцево и Норвежское моря, остаться незамеченными и «продемонстрировать угрозу восточному побережью США», отмечает телеканал.

NRK называет операцию российского подводного флота крупнейшей с начала 1990-х годов. При этом отмечается, что это были не учения, а «операция, призванная показать военную силу».

Сообщается, что норвежская разведка «в достаточной степени» контролирует передвижение российских подлодок и знает положение нескольких из них. Так, две подлодки находятся к западу от острова Медвежий (Бьернейа), еще две подлодки расположены к югу и востоку от этого острова. Две другие субмарины
находятся в северной части Норвежского моря. Данных о местоположении остальных подлодок телеканал не приводит.

По информации NRK, операция будет продолжаться не менее 60 дней. Ее цель — преодолеть Фареро-Исландский рубеж — линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Любовь Порываева
Теги: Северный флот, Норвегия
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