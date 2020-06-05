Военно-космические войска в ходе учений отразили «авиаудар» по Москве

Фото: Минобороны РФ

Объединения противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Военно-космических войск России провели учения по отражению авиудара противника по Москве. Об этом сообщили журналистам в Минобороны, передает ТАСС.

Российские военные «своевременно обнаружили и выполнили условный обстрел всех контрольных целей», заявили в ведомстве.

В учениях были задействованы зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», которые в общей сложности выполнили 30 ракетных пусков.

Самолеты Су-35С, Су-34, Су-30СМ и вертолеты Ми-24П имитировали действия самолетов и беспилотников противника.

Материал дополняется