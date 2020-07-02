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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль пообещал не устраивать «разбор полетов» в регионах с низкой явкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что планов по явке или результату властям регионов никто не ставил, задачей была «предельная чистота» голосования
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Кремле не планируют устраивать «разбор полетов» для властей регионов, в которых в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию была зафиксирована наименьшая явка избирателей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Об этом не может быть и речи. Никакой заказной явки или заказного результата нет и не было. Наоборот, основным критерием, обязательным для соблюдения, были предельная чистота и транспарентность голосования», — сказал Песков, сообщает корреспондент РБК.

В Кремле посчитали «триумфом» результаты голосования по Конституции
Политика
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосование в среднем по России составила 67,97%. При этом в отдельных регионах этот показатель сильно различается: от 95% в Чечне и 92% в Туве до 44% в Камчатском и Хабаровском краях, а также Иркутской и Томской областях.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию
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В среднем по стране за внесение поправок в Конституцию выступили, по данным ЦИК, 77,92% участников голосования. Единственным регионом, где большинство проголосовавших — 55,94% — выступило против, стал Ненецкий автономный округ (НАО). Объясняя протестное голосование в НАО, Песков сказал, что там свою роль сыграли «разные факторы», в том числе планы властей по слиянию региона с Архангельской областью.

«Очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат», — сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что по отношению к общему числу избирателей в стране число тех, кто проголосовал против принятия поправок в НАО, «весьма и весьма незначительно».

«Хотя это позиция, которую заняли эти люди. И, безусловно, хотя они в абсолютном меньшинстве, они имеют на это право, в этом и суть голосования», — добавил Песков.

Само голосование по его итогам пресс-секретарь главы государства назвал «триумфальным референдумом о доверии президенту [Владимиру] Путину».

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
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