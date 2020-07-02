ЦИК назвала статистику по досрочному голосованию россиян

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До дня голосования 1 июля проголосовали 58,5 млн россиян или 54% от всех участников голосования, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре, передает корреспондент РБК.

На участках отдали голоса 36,8 млн человек (62%). Вне помещения проголосовали 20,6 млн (36% участников выборов). Еще 2% или 1,1 млн граждан в Москве и Нижегородской области проголосовали дистанционно.

Окончательно итоги официально объявят завтра, сказала Памфилова. «На данный момент нам не известно о случаях, которые могли бы повлиять на исход голосования», — сказала она.

В одном регионе на одном участке полностью отменены итоги. Это участок 2783 в московских Раменках, где был зафиксирован вброс председателем комиссии, сообщила глава ЦИК.

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