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Поправки в Конституцию ,  
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В Кремле посчитали эффективным многодневное голосование

Касательно применения такого формата на других выборах Дмитрий Песков заявил, что ЦИК «виднее, насколько это удобно»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опыт минувших дней показывает эффективность голосования, растянутого на несколько дней. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос, будет ли подобная практика использоваться и на последующих выборах, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что решение растянуть голосование по поправкам в Конституцию на несколько дней связано с нынешней ситуацией, когда важной задачей было исключить угрозу для здоровья людей. «Это весьма оправданное было решение. Мы вместе с вами видим, что это позволяет избегать излишнего скопления людей в местах голосования», — отметил он.

Касательно использования этой практики в дальнейшем пресс-секретарь президента отметил, что у Кремля нет какой-то позиции по этому поводу. «Наверное, виднее ЦИК, насколько это удобно и эффективно», — добавил он.

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При этом Песков заявил, что вопрос проведения голосования на президентских выборах в течение нескольких дней пока никак не обсуждался и не рассматривался.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и завершится 1 июля, последний день объявлен выходным. В Москве и Нижегородской области разрешено голосовать онлайн. Чтобы сделать это, было необходимо до 21 июня подать соответствующую заявку.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Песков, голосование
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