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Coca-Cola $57 (+9,91%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,06%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Гибель подводников ,  
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Путин отменил визит в Тверскую область после гибели 14 подводников
Запланированное на 2 июля участие президента в форуме «Реки России» в Завидово Тверской области отменено. После гибели подводников глава государства намерен встретиться с министром обороны
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Президент России Владимир Путин отменил свое участие в национальном туристическом форуме «Реки России», который проводится в Завидово (Тверская область), и в ближайшее время встретится с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует «РИА Новости».

«Президент Путин принял решение отменить свое участие в форуме «Реки России», по его поручению к участникам форума обратится вице-премьер Ольга Голодец», — сказал Песков.

Общество
Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

Минобороны во вторник сообщило о пожаре на глубоководном аппарате в территориальных водах России. 14 подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Подробностей происшествия оборонное ведомство не приводит, а также не называет тип аппарата, на котором произошел пожар. Известно лишь, что в настоящее время аппарат находится на базе ВМФ в Североморске. Расследование причин пожара ведет главком ВМФ Николай Евменов.

Источник РБК в силовых структурах ранее сообщил, что ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831 (также известного как «Лошарик»). По словам собеседника, погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.

Нынешнее ЧП стало крупнейшим по числу жертв на подводных аппаратах Минобороны России с 2008 года.

Фотогалерея 
Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, Сергей Шойгу, ВМФ
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