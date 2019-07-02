Путин отменил визит в Тверскую область после гибели 14 подводников

Запланированное на 2 июля участие президента в форуме «Реки России» в Завидово Тверской области отменено. После гибели подводников глава государства намерен встретиться с министром обороны

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Президент России Владимир Путин отменил свое участие в национальном туристическом форуме «Реки России», который проводится в Завидово (Тверская область), и в ближайшее время встретится с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует «РИА Новости».

«Президент Путин принял решение отменить свое участие в форуме «Реки России», по его поручению к участникам форума обратится вице-премьер Ольга Голодец», — сказал Песков.

Минобороны во вторник сообщило о пожаре на глубоководном аппарате в территориальных водах России. 14 подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Подробностей происшествия оборонное ведомство не приводит, а также не называет тип аппарата, на котором произошел пожар. Известно лишь, что в настоящее время аппарат находится на базе ВМФ в Североморске. Расследование причин пожара ведет главком ВМФ Николай Евменов.

Источник РБК в силовых структурах ранее сообщил, что ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831 (также известного как «Лошарик»). По словам собеседника, погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.