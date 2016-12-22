Google признала некорректным именование Крымского моста на украинском

На картографическом сервисе компании половину моста назвали на русском языке, а другую половину — на украинском. В 2016 году на картах Google из-за украинского закона были переименованы поселки в Крыму

Фото: Google Maps

В корпорации Google заявили, что осведомлены о ситуации с мостом через Керченский пролив, название которого со стороны полуострова на сервисе Google Maps было указано на украинском языке. При этом другие топонимы в Крыму отображались на русском языке.

«Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши команды работают над исправлением», — сообщили РБК в пресс-службе Google в ответ на вопрос о том, почему название моста указано на украинском языке.

На сервисе компании часть моста со стороны Тамани была названа по-русски: «Крымский мост», но со стороны Керчи — уже по-украински: «Кримський мiст», писал ранее РБК.

В Совете Федерации назвали решение часть моста подписать по-украински «удивительным по глупости». Член комитета верхней палаты по международным делам Сергей Цеков в комментарии РБК заявил, что ИТ-корпорация таким образом демонстрирует «собственные политические оценки». Глава Крыма Сергей Аксенов расценил ситуацию с картами как смешную.

В июле 2016 года некоторые населенные пункты Крыма на сервисе Google Maps были переименованы как в русской, так и в украинской версиях карт. Новые название объектов совпадали с теми, что были указаны в постановлении Верховной рады Украины, принятом в рамках политики декоммунизации — избавления от советских топонимов, памятников и символов. ИТ-компания после этого внесла изменения в карты.