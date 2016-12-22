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Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке
Политика, 02:52
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Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке
Сервис Google Maps прописал название Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России. Со стороны Крыма название моста указано на украинском языке
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На картах американской компании Google (Google Maps) появилось название Крымского моста, который соединяет Крым с материковой частью России. При этом название конструкции указывается со стороны полуострова на украинском языке.

В частности, со стороны Тамани название написано по-русски «Крымский мост», со стороны Керчи — по-украински «Кримський Мiст».

Фото: Google Maps

Мост был торжественно открыт 15 мая, на картах Google он появился спустя двое суток. Однако изначально название конструкции указано не было. ​

Открытие движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Крымский мост состоит из автомобильного и железнодорожного переходов. По автомобильной части моста движение легкового транспорта было открыто в мае 2018 года. Торжественно мост открыл президент России Владимир Путин, проехав по нему за рулем грузовика во главе колонны. Запустить грузовой транспорт по мосту планируют осенью этого года. Строительство железнодорожного моста планируется закончить к концу 2019 года.

Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Крым вошел в состав России весной 2014 года по результатам референдума. Киев, а также страны Запада считают присоединение полуострова аннексией и не признают его вхождение в состав России. События вокруг Крыма стали причиной введения санкций против Москвы. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Крымский мост , Google
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