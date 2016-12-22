Аксенов назвал «смешной» ситуацию с названием Крымского моста в Google

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «смешной» ситуацию с названием Крымского моста на русском и украинском языках на картах Google. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Смешная ситуация. Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским», — написал Аксенов.

При этом он добавил, что эту «болезнь» будут продолжать «лечить». Аксенов предположил, что таким образом компания Google пытается совместить реальность с «генеральной линией партии».

Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РБК, что решение подписать часть Крымского моста по-украински является «крайне глупым».

Сервис Google Maps подписал название Крымского моста на двух языках — русском со стороны Тамани и украинском со стороны Крыма.

Президент России Владимир Путин торжественно открыл Крымский мост 15 мая, на следующий день движение по мосту было запущено для автомобилистов. Мост появился на картах Google 17 мая.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результатов голосования и считают полуостров «временно оккупированной территорией».