Сенатор назвал «глупым» решение подписать Крымский мост на украинском

Решение Google подписать часть Крымского моста на картах на украинском языке является «крайне глупым», заявил РБК сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Половина моста — на украинском, половина — на русском. Это удивительное по глупости решение. Когда в поисковик обращаются на русском языке, то информация должна выводиться на русском, когда на английском — на английском, тоже самое касается других языков», — пояснил он.

По его словам, это решение демонстрирует политические пристрастия Google.

«Таким образом они показывают собственные политические оценки. Ну соответственно и россияне должны демонстрировать свое отношение к Google. Я, например, не пользуюсь этим поисковиком», — сказал Цеков.

Ранее на картах американской компании Google появилось название Крымского моста, соединяющего Крым с материковой частью России. При этом название моста со стороны Тамани написано на русском языке, а со стороны Керчи — уже на украинском. Торжественное открытие Крымского моста состоялось 15 мая, в церемонии принимал участие президент Владимир Путин. На Google Maps Крымский мост появился спустя несколько дней, 17 мая.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Власти Украины не признают результатов голосования и считают полуостров «временно оккупированной территорией».