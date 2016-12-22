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Кремль заявил о незаконности санкций против энергопроектов в ЕС
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Кремль заявил о незаконности санкций против энергопроектов в ЕС
Война санкций, 13:01
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Кремль заявил о незаконности санкций против энергопроектов в ЕС
Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к отказу США от идеи вводить санкции против энергетических проектов в Европе, Дмитрий Песков сказал, что любые ограничения были бы незаконными
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если бы США ввели санкции в отношении энергетических проектов в Европе, то такие меры были бы противозаконными, передает корреспондент РБК.

На вопрос, как в администрации главы государства восприняли отказ США от подобных санкций против проектов, связанных со строительством газопроводов, по которым должен будет поставляться в Европу российский газ, Песков ответил, что «Северный поток-2» — это международный коммерческий проект, в котором нет политики.

«[Он, «проект «Северного потока-2»] зиждется на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нем участвуют», — подчеркнул пресс-секретарь.

Вашингтон пообещал Берлину не вводить санкции против «Северного потока-2»
Экономика

В минувшую пятницу, 29 июня, представитель Министерства экономики и энергетики Германии в ходе брифинга в Берлине сообщила, что власти США пообещали не вводить в ближайшее время санкции в отношении энергетических проектов, которые связаны со строительством газопроводов, по которым в Европу должен будет поставляться российский газ.

Источник РБК в российском правительстве указывал, что вопрос вывода газопроводов из проекта санкций обсуждал с Вашингтоном вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

В США пригрозили санкциями строящим «Северный поток-2» компаниям
Политика

Весной в Госдепартаменте предупреждали, что США могут ввести санкции против тех иностранных компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток-2». Они могут попасть под ограничения в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В конце июня официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт сообщила, что на прошедшем в Вашингтоне Всемирном газовом конгрессе американские власти заявили, что выступают против строительства «Северного потока-2» и второй нитки «Турецкого потока», поскольку эти газопроводы «усугубят зависимость Европы от энергетических поставок из России».

«Северный поток-​2» — проект двух ниток газопровода протяженностью 1,2 тыс. км, которые должны пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии.

Авторы: Полина Химшиашвили, Анна Трунина.
Теги: Кремль , Дмитрий Песков , антироссийские санкции
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