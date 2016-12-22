Вашингтон пообещал Берлину не вводить санкции против «Северного потока-2»

О наличии предварительных гарантий со стороны США заявила на брифинге представитель Министерства экономики и энергетики Германии

Бетонирование труб для газопровода «Северный поток-2» на заводе в Германии (Фото: Norbert Fellechner / Imago / ТАСС)

Власти США заверили Германию, что не планируют в настоящее время вводить санкции в отношении проектов, связанных со строительством газопроводов, по которым в Европу должен поставляться российский газ, сообщает Reuters. Об этом, по данным агентства, заявила на брифинге в Берлине представитель Министерства экономики и энергетики Германии.

«Мы получили обещания американской стороны, речь шла прежде всего о проектах, связанных с трубопроводами, есть обещание американской стороны эти проекты пока что исключить из санкций», — сказала представитель ведомства.

Источник в российском правительстве рассказал РБК, что вопрос вывода газопроводов из-под угрозы санкций обсуждал с американскими властями вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

РБК ​направил запросы в российское Минэнерго и «Газпром».​

Весной текущего года представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт говорила, что санкции США могут затронуть иностранные компании, участвующие в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2». 17 мая зампомощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Удкирк подтвердила, что европейские компании, помогающие строительству «Северного потока-2», могут оказаться под санкциями в соответствии с законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

20 июня Райнер Хартманн, член правления немецкой компании Uniper, которая входит в состав консорциума инвесторов газопровода «Северный поток-2», назвал санкции США «чрезвычайно опасными» для европейских участников проекта. «Это реальный риск для всех пяти европейских членов консорциума», — сказал он (наряду с Uniper в возглавляемый «Газпромом» консорциум входят Engie, OMV, Shell и BASF).

Активнее всех против строительства «Северного потока-2» выступают власти Украины. Официальный Киев недоволен тем, что ввод в строй нового газопровода, по которому «Газпром» планирует ежегодно поставлять в Европу в обход Украины по 55 млрд куб. м газа, лишит его значительных поступлений, получаемых в виде платы за транзит. По словам президента Украины Петра Порошенко, речь идет примерно о $3 млрд в год.

«$3 млрд — это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно, для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы оставить Украину без денег на финансирование нашей обороны», — заявил Порошенко, объявляя о создании группы, которая должна будет остановить строительство «Северного потока-2».

Реализацией проекта «Северный поток-2» занимается проектная компания Nord Stream 2 AG. Крупнейшим акционером (51%) компании является «Газпром». Протяженность газопровода составит более 1,2 тыс. км, совокупная мощность двух ниток — 55 млрд куб. м газа в год. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.