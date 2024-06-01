КНДР снова отправила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею

Фото: Yonhap / Reuters

КНДР снова запустила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Военные попросили сограждан не приближаться к объектам и сообщать об их обнаружении в ближайшие военные или полицейские органы.

Северная Корея 28 и 29 мая отправила около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами в Южную Корею. Они упали в различных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан.

«[Мы] строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия», — заявили в комитете начальников штабов Южной Кореи.

Перед отправкой шаров заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир сообщил, что на территории республики были замечены агитационные материалы, распространяемые Южной Кореей. «Макулатура и мусор скоро будут разбрасываться в приграничные районы республики Корея и в ее глубь, чтобы страна испытала, насколько большой труд требуется для их уборки», — предупредил он.