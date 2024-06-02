СК передал в суд дело по четырем статьям против Дмитрия Гордона
Следственный комитет направил для передачи в суд дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан Минюстом иноагентом), сообщается в телеграм-канале ведомства.
Он «распространял публичные призывы к террористической деятельности, заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан», «совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении РФ», говорится в сообщении.
Гордон находится в розыске и заочно арестован с 2022 года. Тогда против него завели дело по ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282 и п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК. В этом году появилось дело по ст. 205.2 УК.
Гордон родился в 1967 году в Киеве. Журналистикой занялся в 1980-х, сначала работал в киевских газетах, а потом, в 1990-х, создал свою — еженедельник светской хроники «Бульвар», которая с 2005 года стала называться «Бульвар Гордона». Он был ее редактором до 2019 года.
В 2013-м основал свое интернет-издание «Гордон». Кроме того, работал на украинском телевидении, в частности, у него была авторская программа «В гостях у Гордона» (сейчас так называется один из его YouTube-проектов, на канале 4 млн подписчиков).
В 2014-2016 годах был депутатом Киевского горсовета. Также является автором более 50 книг, более ста песен и нескольких клипов к ним.
В 2022-м был признан в России иноагентом. Также внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.
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