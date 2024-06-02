Telegraph узнала о переориентации МИ-5 на шпионов из КНР, Ирана и России

Правительство приказало контрразведке «переориентировать большую часть своих усилий на угрозу шпионажа, особенно угрозу со стороны Китая, России, а в последнее время и Ирана», пишет газета

Британской службе контрразведки МИ-5 было приказано сосредоточиться на борьбе «со шпионами из Ирана, Китая и России, а не с террористами», пишет The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Министры поручили МИ-5 «переориентировать большую часть своих усилий на угрозу шпионажа, особенно угрозу со стороны Китая, России, а в последнее время и Ирана», рассказал высокопоставленный собеседник в правительстве. «Их рабочая нагрузка определенно сместилась в этом направлении», — отметил он.

Источник связывает «активизацию шпионской деятельности» в том числе с поддержкой Украины со стороны Британии.

Источники в разведке сообщили газете о наличии китайских агентов в академической среди, причем как среди студентов, так и преподавателей, а также в бизнесе и даже в сфере искусства. По оценкам директора MИ-5 Кена Маккаллума, 10 тыс. британских компаний оказались под угрозой, особенно в таких отраслях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления или синтетическая биология. По словам одного из источников, только в посольстве Китая в Британии действуют «около 20 шпионов», а «число агентов, гражданских лиц, которые были завербованы китайскими разведслужбами, может составлять сотни тысяч». Иран использует организованные преступные группы, пишет издание.

В марте 2018 года Лондон выслал 23 российских дипломата после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия в ответ выслала 23 британских дипломата, закрыла генеральное консульство в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета.

В мае этого года Великобритания заявила о высылке российского военного атташе, лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости и ограничении срока пребывания российских дипломатов. В апреле, как сообщает Reuters, британцу были предъявлены обвинения во «враждебной деятельности в интересах России», в том числе в вербовке людей для поджога связанного с Украиной коммерческого объекта в Лондоне. Россия в ответ объявила атташе по вопросам обороны Британии капитана Адриана Когхилла персоной нон грата и предписала ему покинуть страну.