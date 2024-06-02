 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Высылки дипломатов ,  
0 

Telegraph узнала о переориентации МИ-5 на шпионов из КНР, Ирана и России

Telegraph: МИ-5 приказали переориентироваться на шпионов из Ирана, КНР и России
Сюжет
Высылки дипломатов
Правительство приказало контрразведке «переориентировать большую часть своих усилий на угрозу шпионажа, особенно угрозу со стороны Китая, России, а в последнее время и Ирана», пишет газета

Британской службе контрразведки МИ-5 было приказано сосредоточиться на борьбе «со шпионами из Ирана, Китая и России, а не с террористами», пишет The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Министры поручили МИ-5 «переориентировать большую часть своих усилий на угрозу шпионажа, особенно угрозу со стороны Китая, России, а в последнее время и Ирана», рассказал высокопоставленный собеседник в правительстве. «Их рабочая нагрузка определенно сместилась в этом направлении», — отметил он.

Источник связывает «активизацию шпионской деятельности» в том числе с поддержкой Украины со стороны Британии.

Офицера бундесвера приговорили к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж на Россию
Политика
Томас Х.

Источники в разведке сообщили газете о наличии китайских агентов в академической среди, причем как среди студентов, так и преподавателей, а также в бизнесе и даже в сфере искусства. По оценкам директора MИ-5 Кена Маккаллума, 10 тыс. британских компаний оказались под угрозой, особенно в таких отраслях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления или синтетическая биология. По словам одного из источников, только в посольстве Китая в Британии действуют «около 20 шпионов», а «число агентов, гражданских лиц, которые были завербованы китайскими разведслужбами, может составлять сотни тысяч». Иран использует организованные преступные группы, пишет издание.

В марте 2018 года Лондон выслал 23 российских дипломата после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия в ответ выслала 23 британских дипломата, закрыла генеральное консульство в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета.

В мае этого года Великобритания заявила о высылке российского военного атташе, лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости и ограничении срока пребывания российских дипломатов. В апреле, как сообщает Reuters, британцу были предъявлены обвинения во «враждебной деятельности в интересах России», в том числе в вербовке людей для поджога связанного с Украиной коммерческого объекта в Лондоне. Россия в ответ объявила атташе по вопросам обороны Британии капитана Адриана Когхилла персоной нон грата и предписала ему покинуть страну.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Великобритания Россия шпионы
Материалы по теме
Нидерланды не пустили рыболовное судно из России под предлогом шпионажа
Бизнес
Разведка Китая заявила о раскрытии случаев шпионажа в космическом секторе
Политика
В МИДе заявили, что задержание военного США не связано со шпионажем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Пентагон решил закупить книги о военной стратегии России Политика, 04:30
Сын Байдена задолжал бывшей жене более $2,9 млн по алиментам Политика, 04:23
Telegraph узнала о переориентации МИ-5 на шпионов из КНР, Ирана и России Политика, 03:33
Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля о геноциде Политика, 03:20
В цирке в Обнинске медведица напала на дрессировщика во время выступления Общество, 02:45
Тренер «Боруссии» посетовал на нереализованные моменты в финале ЛЧ Спорт, 02:38
Гладков сообщил об обстреле поселка Ивня с помощью FPV-дрона Политика, 02:27
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Названа дата боя Бивола и Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира Спорт, 02:08
Два министра пригрозили развалить коалицию Нетаньяху из-за плана Байдена Политика, 02:03
ВМС Британии сообщили о взрыве в Красном море у берегов Йемена Политика, 01:46
Непобежденный чемпион по боксу из России в 12-й раз защитил титул Спорт, 01:42
Непобежденный чемпион по боксу из России в 12-й раз защитил титул Спорт, 01:42
Анчелотти раскритиковал игру «Реала» в первом тайме финала Лиги чемпионов Спорт, 01:05
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 01:04