В США сообщили об атаке хуситов на греческое судно в Красном море

Йеменские хуситы запустили пять противокорабельных ракет в Красном море, сообщает пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети X.

Три из них попали в принадлежащее Греции и следующее под флагом Маршалловых Островов судно Laax. Сухогруз продолжил путь, отметили в CENTCOM.

Кроме того, американские военные уничтожили над Красным морем пять беспилотников хуситов. Дроны запустили со стороны Йемена, они представляли угрозу торговым судам в районе Красного моря, добавили в CENTCOM.

После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС йеменские хуситы наносят удары по судам США, Великобритании и других стран. Движение называет подобные атаки ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа.

С начала 2024 года удары по объектам хуситов в Йемене наносят Великобритания и США. По словам американского президента Джо Байдена, таким образом страны ответили на «безрассудные нападения» группировки на суда в Красном море.

Под удары хуситов попадают и суда, которые не связаны с Израилем, Британией или США. В частности, 19 мая группировка нанесла удар баллистической ракетой по принадлежащему Греции танкеру. Судно шло под флагом Панамы, незадолго до атаки танкер пришвартовался в России, а после направился в Китай.