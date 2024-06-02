Как «война картелей» повлияла на всеобщие выборы в Мексике Как минимум два десятка кандидатов погибли от рук криминальных группировок

В Мексике 2 июня пройдут президентские и местные выборы. Почему эта кампания стала одной из самых кровавых в истории страны и почему она может привести к серьезной трансформации мексиканского общества — в материале РБК

Хорхе Альварес Майнес, Сочитль Гальвес и Клаудия Шейнбаум (Фото: Isaac Esquivel / EPA / ТАСС)

В каких условиях проходила предвыборная кампания

2 июня — день всеобщих выборов в Мексике — будет избран новый глава государства, 128 сенаторов и 500 депутатов конгресса, а также почти 20 тыс. членов местных органов власти.

Масштабная предвыборная кампания стала самой кровавой в истории страны, поскольку проходила на фоне битвы картелей. С сентября 2023 года по апрель 2024-го почти 400 мексиканских политиков и журналистов оказались объектами преследования со стороны криминальных структур, согласно данным местной консалтинговой компании Integralia, — речь идет об угрозах, похищениях и даже убийствах. Министр безопасности и защиты граждан страны Роза Исела Родригес сообщила на прошлой неделе, что в ходе этой кампании были убиты 22 кандидата на местных выборах. Мексиканское издание El Universal приводило еще более высокую цифру — 34 человека.

Картели и другие преступные группировки рассматривают выборы, особенно местные, как возможность захватить власть. Особенно высокий уровень насилия наблюдался в штатах, где идет война картелей за территорию, — Чьяпас и Герреро на юге страны и Мичоакан в центральной части Мексики. 29 мая кандидата в мэры Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время финальной предвыборной встречи с избирателями.

Фото: Raquel Cunha / Reuters

На этом фоне власти решили усилить меры безопасности на избирательных участках и привлечь к этому в общей сложности около 27 тыс. военных и сотрудников Национальной гвардии. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также сообщил, что для обеспечения безопасности кандидатов и участников предвыборной кампании будут задействованы 560 военнослужащих (24 — для кандидатов в президенты).

Мексиканский политолог Лорена Бесерра заявила CNN, что определенный процент населения может решить в день выборов не идти голосовать именно из-за страха перед насилием. «Это чрезвычайно серьезно, если не считать еще того факта, что порой правительство, партия или кандидат вступают в сговор с представителями организованной преступности», — добавила она.

Аналитики отмечают, что всплеск насилия стал результатом политики Лопеса Обрадора, характеризуемой лозунгом Abrazos, no balazos (исп. «Объятия, а не пули») и делающей упор на устранении социальных причин насилия. Однако в итоге картели и другие преступные группировки только расширили свое влияние. По данным Института экономики и мира (IEP), количество насильственных смертей увеличилось почти на 300% в период с 2015 по 2022 год — с 8 тыс. до 23,5 тыс. Сейчас Мексика занимает третье место в глобальном индексе организованной преступности после Мьянмы и Колумбии. В 2023 году количество похищений в стране выросло на 3,2% по сравнению с показателями 2022-го. По данным местных правозащитников, их жертвами стали 2402 человека, из которых 772 были идентифицированы как мигранты.

Кто претендует на пост президента

Впервые в истории страны кандидаты с максимальной поддержкой — женщины. 70-летний Лопес Обрадор, возглавляющий страну с 2018 года, не выдвигал свою кандидатуру. Он завоевал поддержку широких слоев населения, включая рабочий класс, а также избирателей из сел с низким уровнем дохода, которые чувствовали себя забытыми в политической системе, отмечает Associated Press, но в то же время нападки Лопеса Обрадора на судебную систему и инициированное им расширение прав военных вызвали массовую критику правозащитников. Тем не менее рейтинг главы государства остается высоким, как и у его протеже на этих выборах — 61-летней Клаудии Шейнбаум, в 2018–2023 годы мэра столичного Мехико.

Клаудия Шейнбаум (Фото: Raquel Cunha / Reuters)

Она остается фаворитом предвыборных опросов на протяжении нескольких месяцев. Шейнбаум обещает продолжить курс правящей левой партии «Движение национального возрождения» (Morena). Ее актуальный рейтинг почти в два раза выше, чем у представляющей оппозицию Сочитль Гальвес (правоцентристский альянс партий «Сила и сердце за Мексику»), — 48,9% против 28,1%.

Гальвес, которой также 61 и которая называет себя кандидатом «из низов», выступает в роли жесткого критика действующего главы государства и порой использует нетипичные методы агитации. Например, в марте на предвыборном митинге в городе Ирапуато (штат Гуанахуато) она поклялась на крови снизить пенсионный возраст до 60 лет.

Шейнбаум — по образованию физик, у нее докторская степень; в 2007 году она стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира за работу в Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата. Гальвес — инженер по образованию; после окончания университета она основала несколько прибыльных технологических компаний, а в политику пришла в 2000 году в должности главы Национальной комиссии по развитию коренных народов; в 2018-м стала сенатором.

Единственный мужчина среди кандидатов — бывший конгрессмен от «Гражданского движения» Хорхе Альварес Майнес, его рейтинг около 10%. Он выступает против традиционного разделения политических сил на правых и левых, придерживаясь социал-демократических убеждений. Предвыборный митинг Майнеса в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия (штат Нуэво-Леон) закончился трагедией — сильный порыв ветра обрушил сцену, в результате чего погибли пять человек. Сам Майнест также получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Daniel Becerril / Reuters

AP пишет, что избрание женщины-президента стало бы большим шагом вперед для страны с высоким уровнем гендерного насилия и глубоким неравенством между мужчинами и женщинами. Как отмечает агентство, мачизм (от исп. macho — «самец»), породивший экономическое и социальное неравенство, по-прежнему актуален для Мексики. Представленность женщин в органах власти страны остается низкой, а в наиболее крайней форме женоненавистничество проявляется в большом количестве убийств женщин и нападений на них с использованием кислоты.

По данным ООН, в Мексике ежедневно насильственно гибнут от 9 до 10 женщин. В 2023 году Исполнительный секретариат Национальной системы общественной безопасности (SESNSP) зарегистрировал 848 жертв феминицида (преступление на почве ненависти по признаку пола) и около 2,6 тыс. умышленных убийств женщин.

И Шейнбаум, и Гальвес обещают в случае победы решить проблему гендерного насилия и неравенства.

Что касается борьбы с преступностью, то Шейнбаум отвергает подход «жесткой руки», наследуя Обрадору. По ее мнению, Мексика до сих пор ощущает негативные последствия «войны с наркотиками», которую вел президент от правоцентристской Партии национального действия Фелипе Кальдерон (2006–2012), использовавший армию для борьбы с преступными группировками.

Гальвес, в свою очередь, не хочет возвращаться к методам Кальдерона, однако планирует усилить военное присутствие в тех регионах, где картели успели захватить власть. Кроме того, она продвигает идею строительства мегатюрьмы строгого режима для особо опасных преступников, подобную той, которую открыл в 2023 году президент Сальвадора Найиб Букеле, прославившейся жесткими методами борьбы с преступностью.

Что кандидаты говорят о переменах во внешней политике

Принципиальным вопросом для Мехико являются отношения с США, обострившиеся на фоне миграционного кризиса, — в декабре 2023-го там зафиксировали рекордное с 2000 года число мигрантов из Мексики, 225 тыс. человек.

Шейнбаум предлагает ввести рабочие визы, позволяющие контролировать миграцию в США и Канаду. Она уверена, что «северным странам нужна рабочая сила», «стены не решат проблему». По ее мнению, США должны увеличить свои инвестиции в бедные страны, поскольку «люди уезжают по необходимости». При этом Шейнбаум говорит, что в случае победы хочет выстраивать отношения с США на равных, а не на основе принципа подчинения.

Гальвес предлагает провести с Вашингтоном переговоры о новом соглашении, чтобы мигранты из Центральной и Южной Америки, пересекающие Мексику по пути в США, оставались в ней, поскольку страна «тоже нуждается в рабочей силе». Взамен, по ее мнению, ВНЖ в Америке должны получить уже находящиеся там нелегальные мексиканские мигранты.

Что касается взаимоотношений с Россией и украинского конфликта, то Мексика придерживается в этой области нейтрального курса. С одной стороны, Мехико осудил действия России, поддержав все резолюции ООН, связанные с Украиной (за исключением инициативы о приостановке членства России в Совете по правам человека), с другой — не поддерживает санкции против Москвы. Лопес Обрадор неоднократно критиковал западные поставки оружия на Украину. В 2022 году президент Мексики предлагал прекратить боевые действия на Украине «на нынешней» стадии и считать это точкой отсчета для мирного процесса. В Киеве тогда заявили, что этот план выгоден только России, поскольку даст ей время для восстановления резервов.

При этом Обрадор подвергся серьезной критике за участие российских военных в праздничном параде в честь Дня независимости Мексики 16 сентября прошлого года. Отвечая на претензии по этому поводу, он пояснял, что приглашать представителей всех стран, с которыми есть дипломатические отношения, — это традиция. Гальвес тогда осудила это решение. «Я мечтаю, чтобы на параде в честь независимости в 2025 году присутствовал контингент с Украины, а не из России или Никарагуа», — написала она в соцсети X.

Сочитль Гальвес (Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters)

Для Гальвес прочные связи с Соединенными Штатами являются главным внешнеполитическим приоритетом. Отвечая на вопрос о конкуренции между США и Китаем, она отметила, что, хотя Мексике необходимо вести диалог с Пекином, она является частью Северной Америки и поэтому должна встать на сторону Вашингтона в этом противостоянии.

Кандидат Майнес, который летом 2022 года как депутат конгресса приезжал на переговоры в Киев (критически настроенные пользователи соцсетей назвали это «военным туризмом»), также предлагает «новую внешнюю политику», которая бы в большей степени защищала интересы страны. «Одной из главных ошибок в отношениях с США было то, что мы сосредоточили все внимание на двусторонних отношениях, в то время когда мы можем добиться лучших результатов в многосторонних организациях, создавая альянсы со странами Латинской Америки», — отметил он.

Старший аналитик некоммерческой организации International Crisis Group Фалько Эрнст заявил изданию Foreign Policy, что выборы 2024 года могут открыть новую главу в мексиканской внешней политике. «Я думаю, что потенциально мы увидим большую открытость Мексики к международному сотрудничеству, особенно с Латинской Америкой и Центральной Америкой, но все еще неясно, в какой степени», — резюмировал эксперт.