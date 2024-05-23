 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пятеро погибли при обрушении сцены с кандидатом в президенты Мексики

В Мексике пять человек погибли и 50 пострадали после обрушения сцены
На кандидата в президенты Мексики Майнеса упали декорации, его госпитализировали. В результате обрушения сцены погибли пять человек

Сильный порыв ветра снес сцену, на которой выступал кандидат в президенты Мексики Хорхе Альварес Майнес в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон, пострадали 50 человек, еще пять — погибли, сообщил губернатор региона Самуэль Гарсия в X (Twitter).

«Всех пострадавших осматривают. Сейчас я еду в клиники и больницы вместе с министром здравоохранения Альмой Розой Маррокин, чтобы оказать поддержку раненым и их семьям», — уточнил Гарсия. Он призвал жителей не выходить на улицу без надобности из-за сильного ветра.

Майнес, выступавший на сцене, пострадал при падении декораций. В своем X он написал, что его госпитализировали в больницу Сан-Хосе и что с ним всё в порядке.

На Камчатке ветер усилился до 52 м/с
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Майнес — кандидат от небольшой оппозиционной партии «Гражданское движение». В связи с непогодой предвыборные мероприятия, которые должны были пройти завтра, 24 мая, приостановили, а сам Майнес уточнил, что останется в Нуэво-Леоне, чтобы помочь пострадавшим.

Сильный ветер и дождь стали причиной отключения электроэнергии в ряде городов Мексики и падения деревьев, сочетание ветра и пыли локально создало вихри. В частности, без света остались жители Мехико в районах Наварте, Порталес и Колония-дель-Валле. В 16 муниципалитетах ожидаются порывы ветра от 13,8 до 16,3 м/с.

Президентские выборы в Мексике пройдут в июне, обновится состав конгресса и местных органов власти. Более 20 тыс. политиков получат новые должности.

С сентября 2023 года по апрель 2024 года почти 400 мексиканских политиков и журналистов стали жертвами нападений: 127 жертв были кандидатами на предстоящих выборах — 24 из них были убиты.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Мир Ландау
Мексика выборы президента ветер непогода
Материалы по теме
МИД потребовал от Мексики принять меры из-за отказов во въезде россиянам
Политика
Власти назвали причину смерти трех пропавших в Мексике серферов
Общество
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за ветра с дождем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 22 мая, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 22 мая, 17:18
За ночь над Белгородской областью сбили 32 снаряда РСЗО Vampire Политика, 08:53
Как индексировать зарплату. Разбираем спорные вопросы Pro, 08:40
Пятеро погибли при обрушении сцены с кандидатом в президенты Мексики Общество, 08:35
Норвегия ужесточила ограничения на въезд для россиян Политика, 08:22
Иран и Турция поспорили о работе «Байрактара» при поиске тела Раиси Политика, 08:05
Пьяный водитель въехал в ворота генконсульства России в Германии Общество, 07:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:49
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
В Думе анонсировали проект о выплате 200 тыс. руб. молодым матерям Общество, 07:33
Гладков сообщил о работе ПВО и поврежденных детских лагерях в Белгороде Политика, 07:27
В Грузии связали критику закона об иноагентах с планами на «второй фронт» Политика, 07:11
Дешевое кино. Как Уоррен Баффет потерял $1,5 млрд на Paramount Pro, 07:00
В России определят спецземли для рисоводства Бизнес, 07:00
Антонов оценил призывы разрешить ВСУ удары по России западным оружием Политика, 06:55
Китай начал военные учения у берегов Тайваня Политика, 06:01