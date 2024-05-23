В Мексике пять человек погибли и 50 пострадали после обрушения сцены

Пятеро погибли при обрушении сцены с кандидатом в президенты Мексики

На кандидата в президенты Мексики Майнеса упали декорации, его госпитализировали. В результате обрушения сцены погибли пять человек

Сильный порыв ветра снес сцену, на которой выступал кандидат в президенты Мексики Хорхе Альварес Майнес в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон, пострадали 50 человек, еще пять — погибли, сообщил губернатор региона Самуэль Гарсия в X (Twitter).

«Всех пострадавших осматривают. Сейчас я еду в клиники и больницы вместе с министром здравоохранения Альмой Розой Маррокин, чтобы оказать поддержку раненым и их семьям», — уточнил Гарсия. Он призвал жителей не выходить на улицу без надобности из-за сильного ветра.

Майнес, выступавший на сцене, пострадал при падении декораций. В своем X он написал, что его госпитализировали в больницу Сан-Хосе и что с ним всё в порядке.

Майнес — кандидат от небольшой оппозиционной партии «Гражданское движение». В связи с непогодой предвыборные мероприятия, которые должны были пройти завтра, 24 мая, приостановили, а сам Майнес уточнил, что останется в Нуэво-Леоне, чтобы помочь пострадавшим.

Сильный ветер и дождь стали причиной отключения электроэнергии в ряде городов Мексики и падения деревьев, сочетание ветра и пыли локально создало вихри. В частности, без света остались жители Мехико в районах Наварте, Порталес и Колония-дель-Валле. В 16 муниципалитетах ожидаются порывы ветра от 13,8 до 16,3 м/с.

Президентские выборы в Мексике пройдут в июне, обновится состав конгресса и местных органов власти. Более 20 тыс. политиков получат новые должности.

С сентября 2023 года по апрель 2024 года почти 400 мексиканских политиков и журналистов стали жертвами нападений: 127 жертв были кандидатами на предстоящих выборах — 24 из них были убиты.