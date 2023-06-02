Госсекретарь США Блинкен заявил о риске потемкинского мира на Украине при прекращении огня

По словам Блинкена, США готовы поддержать любую мирную инициативу, если она не будет предусматривать территориальных уступок Украины и прекращения огня

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Временное прекращение огня или территориальные уступки со стороны Украины по формуле «земля в обмен на мир» могут привести лишь к «потемкинскому миру», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Хельсинки.

По словам Блинкена, «прекращение огня просто заморозит существующие линии соприкосновения» и позволит российским власти укрепить контроль над территориями, а также «отдохнуть, перевооружиться и вновь атаковать»

«Это не является справедливым и прочным миром», — заявил он (цитата по The Washington Post).

Госсекретарь подчеркнул, что США поддержат мирные инициативы других стран, но только если они будут предусматривать «территориальную целостность и независимость Украины». «Мы поддержим усилия — будь то Бразилии, Китая или любой другой страны, — если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру», — приводит его слова Reuters.

Китай, Бразилия и Турция в числе других предлагали свои мирные инициативы или посредничество в урегулировании конфликта. Мирную миссию также сформировали шесть стран Африки — ЮАР, Египет, Замбия, Конго, Сенегал и Уганда.

Пока ни одна из инициатив не была принята в качестве основы для мирного разрешения кризиса. Украина продвигает собственный план — «формулу мира», которая предусматривает вывод российских войск и возврат утраченных территорий. Россия переговоры по этому плану исключила. В Кремле неоднократно подчеркивали, что не будут обсуждать вопрос присоединенных территорий, поскольку люди там «свой выбор сделали».

Страны «Большой семерки» (кроме США туда входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) склоняют президента Владимира Зеленского к смягчению условий украинской «формулы», сообщили источники La Repubblica. По данным издания, G7 готовит гарантии безопасности Киеву.