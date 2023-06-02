Песков заявил об «определенных нюансах» в подходе Армении по Украине

У России союзнические отношения с Арменией, и Москва в курсе нюансов в подходе Еревана по Украине, заявили в Кремле. Пашинян ранее заявил, что его страна не является союзником России в ситуации с военной операцией

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Кремль принимает к сведению позицию Армении по конфликту на Украине, в ней есть определенные нюансы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украине. Мы их учитываем, мы их знаем. Но, безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией», — сказал Песков.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сказал, что в украинском конфликте Ереван не является союзником Москвы. Он объяснил, что армянская сторона воспринимает ситуацию с беспокойством. Как отметил Пашинян, на Западе обращают внимание на союзнические отношения Москвы и Еревана, а Россия видит, что Армения не поддерживает военную операцию. «Мы ничьи союзники в этой ситуации», — сказал премьер. Песков назвал это заявление важным.

В середине мая Пашинян обозначил как красную черту в отношениях с Россией угрозу попасть под санкции Запада. При этом он заявил о готовности Армении «удовлетворить российский спрос» там, где есть возможность. Несмотря на то, что после введения антироссийских санкций многие товары идут в Россию через другие страны, в том числе Армению, Ереван старается быть «максимально прозрачным» в отношении подпавших под ограничения товаров, пояснил армянский премьер.