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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил об «определенных нюансах» в подходе Армении по Украине

Пресс-секретарь Песков: в подходе Армении к конфликту на Украине есть определенные нюансы
У России союзнические отношения с Арменией, и Москва в курсе нюансов в подходе Еревана по Украине, заявили в Кремле. Пашинян ранее заявил, что его страна не является союзником России в ситуации с военной операцией
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Кремль принимает к сведению позицию Армении по конфликту на Украине, в ней есть определенные нюансы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украине. Мы их учитываем, мы их знаем. Но, безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией», — сказал Песков.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сказал, что в украинском конфликте Ереван не является союзником Москвы. Он объяснил, что армянская сторона воспринимает ситуацию с беспокойством. Как отметил Пашинян, на Западе обращают внимание на союзнические отношения Москвы и Еревана, а Россия видит, что Армения не поддерживает военную операцию. «Мы ничьи союзники в этой ситуации», — сказал премьер. Песков назвал это заявление важным.

В середине мая Пашинян обозначил как красную черту в отношениях с Россией угрозу попасть под санкции Запада. При этом он заявил о готовности Армении «удовлетворить российский спрос» там, где есть возможность. Несмотря на то, что после введения антироссийских санкций многие товары идут в Россию через другие страны, в том числе Армению, Ереван старается быть «максимально прозрачным» в отношении подпавших под ограничения товаров, пояснил армянский премьер.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Юлия Волкова Юлия Волкова
Дмитрий Песков Армения Кремль Никол Пашинян Украина
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