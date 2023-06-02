Старовойт: несколько домов получили повреждения при атаке беспилотников ВСУ в Курске

Старовойт сообщил о повреждениях от атаки беспилотников ВСУ в Курске

Подъезд многоэтажного дома и несколько частных домов получили повреждения в результате атаки украинскими беспилотниками в Курске. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Завершаем подсчеты стоимости ущерба, всем окажем максимально быструю помощь. Главное — нет пострадавших», — добавил он.

В ночь на 2 июня Старовойт сообщил, что около Курска силы ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и заверил, что город находится под защитой военных.

Накануне из-за сброса боеприпаса с БПЛА на подстанцию жители села Гоголевка в Суджанском районе Курской области остались без света.

С началом военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В регионе действуют средний уровень реагирования и высокий бессрочный уровень террористической опасности.