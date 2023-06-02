Старовойт: рядом с Курском силы ПВО сбили несколько беспилотников

Рядом с Курском сбили несколько беспилотников

Около Курска ночью силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных», — написал он.

Ранее местное издание «Друг для друга» со ссылкой на жителей сообщило, что ночью были слышны взрывы в разных районах города. Телеграм-канал Mash писал о взрывах в районе железнодорожного вокзала. О взрывах и вспышках в небе сообщал также канал Baza.

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