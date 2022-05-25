СБУ вызвала на допрос Авакова и Яценюка в рамках дела Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) вызывала на допрос по делу экс-главы ОПЗЖ Виктора Медведчука высокопоставленных чиновников времен президентства Петра Порошенко, в том числе экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-премьер-министра Арсения Яценюка, говорится в материалах на сайте СБУ.
Кроме этого, 19 мая повестки были отправлены экс-секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову и гендиректору ДТЭК Максиму Тимченко (Донбасская топливно-энергетическая компания — крупнейшая частная энергетическая компания на Украине, принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову).
Спецслужба задержала сбежавшего из-под домашнего ареста Медведчука в апреле. 23 мая СБУ опубликовала видео, на котором экс-депутат рассказывает подробности о выводе из государственной собственности нефтепровода «Самара — Западное направление». В частности, бывший депутат указывает на роль экс-президента Петра Порошенко в этой схеме.
По словам Медведчука, «трубой» он начал заниматься по просьбе Порошенко в 2016 году. «Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне среди руководства России, про покупку трубы, или «Прикарпатзападтранса», который владел этой трубой по поставкам дизеля в Украину и в Европу», — сказал он. Медведчук утверждал, что его попросили «переговорить с президентом России» Владимиром Путиным и договориться о продаже «Транснефтью» трубы «для того чтобы можно было выкупить эту трубу, как потом выяснилось, господином Порошенко».
По словам Медведчука, для этого необходимо было предпринять ряд действий, в этом участвовали суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества. «Все они принимали решения, естественно, нужные для личных интересов президента Порошенко», — заявил Медведчук.
Порошенко был президентом Украины с июня 2014 года по май 2019-го, затем возглавил партию «Европейсккая солидарность». После поражения на последних выборах главы государства и прихода к власти Владимира Зеленского он стал фигурантом нескольких уголовных дел. В частности, экс-президента на Украине подозревают в финансировании терроризма и государственной измене, а также в создании террористической организации (чч. 1 и 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
В январе Печерский суд Киева избрал для политика меру пресечения в виде личного обязательства, а также обязал сдать паспорта для выезда за границу. Ранее суд арестовал его имущество и активы. Экс-президент свою вину отрицает, он убежден, что его уголовное преследование имеет политические мотивы.