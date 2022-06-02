Путин потребовал за пять лет привести в порядок российские дороги
Президент Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства потребовал «привести в нормативное состояние» не менее 85% всей опорной сети дорог страны в течение пяти лет.
«Считаю, что с учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу», — сказал глава государства (цитата по ТАСС). По его словам, дороги нужно обустроить не только точечно, в крупных городах и агломерациях, а повсеместно, для этого есть возможности и ресурсы.
«Повторю, у нас есть все, чтобы вести его [строительство дорог] на высочайшем уровне, с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования по качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности дорожного движения», — добавил Путин.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, объем финансирования пятилетней дорожной программы составит около 13,2 трлн руб. Из них 5,4 трлн руб. будет выделено из федерального дорожного фонда, 7,2 трлн руб. — из региональных фондов, 436 млрд руб. — из ФНБ на строительство таких трасс, как М-12 и Казань — Екатеринбург.
По словам Хуснуллина, в России будет построено и реконструировано более 4 тыс. км дорог, еще 3 тыс. км будет расширено до четырех полос.
Накануне вице-премьер сообщил, что правительство рассчитывает привести в порядок 85% дорог в крупнейших агломерациях в 2023 году, а к 2024-му — 50% региональных дорог.
Как сообщил Росавтодор в мае прошлого года, протяженность опорной сети автомобильных дорог России составляет 138 тыс. км. Из них 61 тыс. км — федеральные трассы, 77 тыс. км — региональные дороги. В прошлом году кабмин направил на развитие дорожной сети 93 млрд руб., в том числе 40 млрд руб. на строительство трассы Москва — Нижний Новгород — Казань.
По данным Счетной палаты за август 2020 года, нормативным требованиям соответствовало меньше половины, 44,2% региональных и муниципальных автодорог и 84,8% федеральной дорожной сети.
В прошлом августе аудиторы Счетной палаты назвали старыми 63,6% инновационных технологий и материалов, которые были использованы в 2018–2020 годах на автомобильных дорогах федерального значения.