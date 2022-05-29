СК заподозрил сына британского депутата в управлении наемниками

Бен Грант (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Следственный комитет намерен установить роль родственника британского парламентария Хелен Грант в боевых действиях на Украине. «По имеющимся данным, он руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику», — сообщает ведомство. Имени подозреваемого СК не приводит.

По данным издания Inews (приложение к газете Independent), речь идет о 30-летнем Бене Гранте, старшем сыне члена британского парламента от Консервативной партии Хелен Грант. Автор статьи сообщил, что верифицировал видео, на котором, по его словам, «отряд западных добровольцев, состоящий из бывших спецназовцев, готовится атаковать российский БТР». На кадрах присутствовал и Грант, который приказал открыть стрельбу, пишет издание.

Как сообщала The Guardian, Бен Грант более пяти лет отслужил в Королевской морской пехоте; он входит в группу из семи бывших британских военнослужащих, которые прибыли на Украину в качестве добровольцев после начала российской военной операции.

В начале мая глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство завело уголовные дела в отношении 75 наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. По данным Следственного комитета, они прибыли из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Грузии и других стран.

27 февраля, вскоре после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Российское Минобороны за время военной операции на Украине неоднократно отчитывалось об уничтожении иностранных наемников и центров их подготовки. По утверждению представителя ведомства Игоря Конашенкова, западные наемники и бойцы иностранных ЧВК нападают на российские войска, применяя поставленное Западом вооружение.