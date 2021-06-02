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Козак заявил о финансировании ДНР на деньги Коломойского и Порошенко

Несмотря на введенные Киевом против Москвы санкции, Россия в прошлом году экспортировала на Украину товаров и услуг на $6,7 млрд. В первом квартале 2021-го этот показатель вырос на 1,5% в ценовом выражении и на 20% — в объемном
Фото: Владимир Горовых / ТАСС
Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Несмотря на введенные в отношении Москвы санкции, Украина за прошлый год импортировала российских товаров и услуг на $6,7 млрд, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, взаимные санкции, которые ввел еще [экс-президент Украины] господин [Петр] Порошенко и добавляет [действующий президент Украины] господин [Владимир] Зеленский, товарооборот у нас составляет около $11 млрд. При этом по экспорту из России только в 2020 году закупается товаров и услуг на $6,7 млрд, эти доходы получает Россия», — сообщил Козак.

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Дмитрий Козак

В первом квартале 2021 года экспорт товаров и услуг на Украину по многим позициям вырос — на 1,5% в ценовом выражении и на 20% — в физическом объеме, отметил замглавы администрации. Импорт из Украины, по его словам, составил почти $4 млрд.

Козак особо отметил, что крупные украинские предприниматели Петр Порошенко, Александр Грановский, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук «оплачивают продукцию, которая производится в Российской Федерации». За счет этих денег Россия в том числе оказывает гуманитарную поддержку Донбассу и покрывает внутренние обязательства.

При этом вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что торговый оборот России и Украины в 2020-м составил около $10 млрд. В частности он сообщил, что в прошлом году на Украину поставили 9 млн т угля и 3,5 млн т нефтепродуктов.

Козак уточнил, что для закупки товаров украинскими предпринимателями органы власти республики выдают соответствующую разрешительную документацию.

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«По этой логике, все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Владимировичем Медведчуком», — сыронизровал Козак.

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Санкции против Медведчука украинские власти ввели в феврале. Поводом к ним стал ввоз угля с территорий, контролируемых самопровозглашенной Луганской народной республикой. Из-за этого предпринимателя обвинили в финансировании терроризма. Имущество Медведчука арестовали сроком на три года.

В мае Медведчука отправили под домашний арест. Ему вменили две статьи — о госизмене и о нарушении законов и обычаев ведения войны.

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Первым основанием для обвинения стала регистрация Медведчуком в России его предприятия «Новые проекты», которое занималось добычей газа на крымском шельфе. Сделал он это после того, как полуостров стал российским регионом.

Кроме того, следствие считает, что Медведчук передавал содержащие гостайну сведения российским спецслужбам.

Предпринимателю также вменяют намерение создать «инфраструктуру влияния» на работающих в России граждан Украины. Речь идет об организации «Промінь» («Луч»), которая помогает работающим и учащимся в России. По мнению следователей, настоящая цель организации — собирать личные данные уехавших и влиять на внутреннюю политику страны.

Автор
Евгений Науменко
Украина экспорт санкции Дмитрий Козак
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