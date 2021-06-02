Козак заявил о финансировании ДНР на деньги Коломойского и Порошенко

Несмотря на введенные Киевом против Москвы санкции, Россия в прошлом году экспортировала на Украину товаров и услуг на $6,7 млрд. В первом квартале 2021-го этот показатель вырос на 1,5% в ценовом выражении и на 20% — в объемном

Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Несмотря на введенные в отношении Москвы санкции, Украина за прошлый год импортировала российских товаров и услуг на $6,7 млрд, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, взаимные санкции, которые ввел еще [экс-президент Украины] господин [Петр] Порошенко и добавляет [действующий президент Украины] господин [Владимир] Зеленский, товарооборот у нас составляет около $11 млрд. При этом по экспорту из России только в 2020 году закупается товаров и услуг на $6,7 млрд, эти доходы получает Россия», — сообщил Козак.

В первом квартале 2021 года экспорт товаров и услуг на Украину по многим позициям вырос — на 1,5% в ценовом выражении и на 20% — в физическом объеме, отметил замглавы администрации. Импорт из Украины, по его словам, составил почти $4 млрд.

Козак особо отметил, что крупные украинские предприниматели Петр Порошенко, Александр Грановский, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук «оплачивают продукцию, которая производится в Российской Федерации». За счет этих денег Россия в том числе оказывает гуманитарную поддержку Донбассу и покрывает внутренние обязательства.