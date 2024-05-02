Кулеба призвал «взглянуть в глаза» правде о военной эффективности России

Западные союзники Украины прилагают большие усилия в восстановлении оборонного производства, но Россия более эффективна в военных усилиях, заявил Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что союзники Киева, в отличие от России, «отстают от графика» военного производства для нужд боевых действий на территории его страны.

«Некоторые из них прилагают большие усилия. Но когда я вижу, чего добилась Россия в восстановлении производства оборонно-промышленной базы и чего достиг весь Запад, мы должны взглянуть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — сказал министр.

Кулеба считает, что это поднимает «фундаментальный вопрос» о том, могут ли западные государства быть достаточно эффективны не только в условиях конфликта Москвы и Киева, но и «в других войнах и кризисах того же масштаба».

По словам главы МИДа, принятие в США закона об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд, на согласование которого ушли месяцы, «определенно подняло боевой дух украинских солдат и народа», но между объявлением о поставках и моментом, когда вооружение прибудет в страну, есть «временной промежуток», в который «могут произойти плохие вещи». Сейчас, заявил Кулеба, украинские солдаты «голодают» из-за недостатка артиллерийских снарядов, а их позиции уничтожают.

Киеву в первую очередь нужны артиллерийские снаряды, а также системы ПВО и противоракеты для защиты энергетической инфраструктуры, сказал Кулеба. Как заявил министр, в стране повреждено более половины всей энергосистемы, однако Украина «держится, потому что многому научилась».

Российское Минобороны в марте и апреле несколько раз отчитывалось о нанесении массированных и групповых ударов по энергетике Украины. Украинские власти сообщали о повреждениях крупных энергообъектов, например ДнепроГЭС в Запорожье и электростанций в других регионах. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия отвечала на удары по объектам на ее территории.

В Белом доме США сообщили в конце апреля, что Украина уже получает вооружения в рамках первого пакета военной помощи после одобрения финансирования. По данным Reuters, в него вошли боеприпасы к противотанковым системам TOW и Javelin, комплексы Stinger, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другое вооружение на общую сумму $1 млрд.

Российские власти осуждают военную и финансовую поддержку Киева. В Кремле заявили, что одобрение помощи в Вашингтоне «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев». Путин, говоря в феврале о российском ОПК, заявил, что выпуск продукции значительно вырос, работа на предприятиях идет «колоссальная, что называется, в три смены, непрерывно».