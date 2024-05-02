 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Работодатели в России увеличили спрос на кровельщиков и монолитчиков

«Авито Работа»: спрос на кровельщиков среди работодателей вырос в 2,7 раза
За год наибольший прирост предложений о работе произошел в сферах строительства, банков и инвестиций и управления персоналом, следует из исследования «Авито Работа»

В России в первом квартале 2024 года спрос на специалистов в сфере строительства вырос в 2,3 раза (+134%) по сравнению с тем же периодом 2023 года, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

Активнее всего работодатели ищут кровельщиков (рост спроса в 2,7 раза) и монолитчиков (2,6 раза), средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли соответственно на 24%, до 70,1 тыс. руб., и на 33%, до 100 тыс. руб. Спрос на строителей вырос в 2,5 раза, им готовы предложить на 37% больше, чем годом ранее — 94,3 тыс. руб.

Банки и инвестиции — еще одна сфера с повышенной активностью найма. Например, спрос на брокеров вырос в 2,8 раза, а средние зарплатные предложения — на 21%, до 124 тыс. руб. Также работодатели активно ищут банковских работников, число вакансий выросло в два раза, а предлагаемые зарплаты — на 19%, до 63 тыс. руб.

HeadHunter представил рейтинг лучших работодателей
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Количество вакансий растет и в сфере управления персоналом. Менеджерам по персоналу предлагают в среднем 54,7 тыс. руб, что на 19% больше, чем годом ранее. Спрос на специалистов по охране труда вырос на 124%, на рекрутеров — на 68%.

Согласно исследованию HeadHunter, в 2023 году на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы у компаний резко вырос спрос на многозадачных сотрудников. Наибольшую потребность в таких работниках испытывали в том числе финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы, предприятия ЖКХ, лесная и деревообрабатывающая промышленность.

По данным Росстата, в марте уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,7%, или 2 млн человек. По итогам гам 2023 года среднегодовой уровень безработицы в стране составлял 3,2% и был самым низким с начала наблюдения (1992 года), говорил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Авито работодатели спрос профессии Строительство
Материалы по теме
В топ-3 студенческого рейтинга лучших работодателей вошли VK и «Тинькофф»
Общество
SuperJob оценил лояльность работодателей к имевшим бизнес сотрудникам
Свое дело
РЖД возглавили рейтинг крупнейших работодателей России по версии Forbes
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Умер давший показания против поставщика Boeing бывший аудитор качества Бизнес, 03:37
Постпред Украины при ООН опубликовал список «основных типов мостов» Политика, 03:24
В Ростовской области уничтожили два беспилотника Политика, 03:05
Работодатели в России увеличили спрос на кровельщиков и монолитчиков Политика, 03:00
Пашинян заявил, что на делимитированных участках разместят погранвойска Политика, 02:42
Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью Политика, 02:29
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе Политика, 02:09
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Медведчук обвинил Турчинова в организации событий в Одессе в 2014 году Политика, 01:50
Китай начал испытания третьего авианосца «Фуцзянь» Политика, 01:42
В США задержали более 1,5 тыс. человек на пропалестинских протестах Общество, 01:25
В парламенте Грузии повысили меры безопасности из-за протестов Политика, 01:10
В Киеве запланировали демонтировать памятник Жеглову и Шарапову Общество, 00:34
В Орловской области из-за дрона повредили объекты энергоструктуры Политика, 00:31
Поселок в Курской области остался без света после атаки беспилотника Политика, 00:06