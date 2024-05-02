Работодатели в России увеличили спрос на кровельщиков и монолитчиков

За год наибольший прирост предложений о работе произошел в сферах строительства, банков и инвестиций и управления персоналом, следует из исследования «Авито Работа»

В России в первом квартале 2024 года спрос на специалистов в сфере строительства вырос в 2,3 раза (+134%) по сравнению с тем же периодом 2023 года, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

Активнее всего работодатели ищут кровельщиков (рост спроса в 2,7 раза) и монолитчиков (2,6 раза), средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли соответственно на 24%, до 70,1 тыс. руб., и на 33%, до 100 тыс. руб. Спрос на строителей вырос в 2,5 раза, им готовы предложить на 37% больше, чем годом ранее — 94,3 тыс. руб.

Банки и инвестиции — еще одна сфера с повышенной активностью найма. Например, спрос на брокеров вырос в 2,8 раза, а средние зарплатные предложения — на 21%, до 124 тыс. руб. Также работодатели активно ищут банковских работников, число вакансий выросло в два раза, а предлагаемые зарплаты — на 19%, до 63 тыс. руб.

Количество вакансий растет и в сфере управления персоналом. Менеджерам по персоналу предлагают в среднем 54,7 тыс. руб, что на 19% больше, чем годом ранее. Спрос на специалистов по охране труда вырос на 124%, на рекрутеров — на 68%.

Согласно исследованию HeadHunter, в 2023 году на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы у компаний резко вырос спрос на многозадачных сотрудников. Наибольшую потребность в таких работниках испытывали в том числе финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы, предприятия ЖКХ, лесная и деревообрабатывающая промышленность.

По данным Росстата, в марте уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,7%, или 2 млн человек. По итогам гам 2023 года среднегодовой уровень безработицы в стране составлял 3,2% и был самым низким с начала наблюдения (1992 года), говорил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.