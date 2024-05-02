В парламенте Грузии повысили меры безопасности из-за протестов

На митинге против законопроекта об иноагентах в Тбилиси пострадали восемь человек, их госпитализировали. Полиция разгоняла людей слезоточивым газом и водометами. Президент призвала протестующих не штурмовать здание парламента

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В парламенте Грузии повысили меры безопасности из-за попыток протестующих против закона об иноагентах попасть в здание, сообщает Rustavi2.

С 23:00 1 мая (22:00 мск) там действует красный уровень опасности. Он подразумевает, что здание законодательного органа должны покинуть все «за исключением лиц, определенных руководителем аппарата парламента в соответствии со спецификой угрозы и необходимостью ее избежать».

Масштабная акция протеста на центральном проспекте Руставели возобновилась после того, как парламентарии во втором чтении приняли законопроект «О прозрачности иностранного влияния». У здания собрались тысячи противников закона, а также сотни сотрудников МВД, митинг перерос в беспорядки. Демонстранты начали кидать во двор парламентакамни, бутылки и другие предметы, а представители МВД пустили в ход слезоточивый газ и водомет. TV Pirveli со ссылкой на участников митинга передает, что против демонстрантов применили резиновые пули, но в полиции это отрицают.

Участники акции разожгли костер перед одним из входов в здание парламента; также, как пишет Paper Kartuli, на улице 9 апреля подожгли баррикады.

В Минздраве Грузии сообщили, что гспитализированы восемь пострадавших в беспорядках, это мирные жители. У них раны лица, головы и различных частей тела, а также интоксикация и осложнения дыхательных путей. Первый замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил, что пострадавшие за два дня протестов есть и среди полицейских — семеро сотрудников МВД, одного из них прооперировали.

17 апреля проект «О прозрачности иностранного влияния» прошел первое чтение в парламенте, 1 мая — второе, дата третьего пока не назначена. Власти Грузии настаивают, что цель законопроекта — обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Оппозиция и представители НПО уверены, что он направлен против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на закон в случае его принятия. Она поддержала протестующих, но призвала их не провоцировать столкновения с полицией.