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Reuters узнал о переговорах всех сторон по зерновой сделке

Reuters: 3 мая все стороны проведут переговоры по зерновой сделке
Кто будет участвовать в переговорах, агентство не уточняет. Турция ранее анонсировала обсуждение продления сделки с представителями России и Украины в «ближайшие дни»
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В среду, 3 мая, пройдут переговоры всех сторон по зерновой сделке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Киеве.

Зерновая сделка была подписана с Турцией и ООН по отдельности российской и украинской сторонами. О том, кто будет участвовать в переговорах, Reuters не уточняет.

Ранее Турция анонсировала, что в «ближайшие дни представители России, Украины и Турции» обсудят продление сделки. В конце апреля Кремль заявлял, что обстоятельства пока складываются не в сторону продления.

Зерновая сделка была заключена в прошлом июле. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Западные страны и Украина неоднократно призывали продлить сделку. Между тем российские власти считают, что вторая часть соглашения, о вывозе российского продовольствия, не выполняется. «Они [российские поставщики удобрений] испытывают те же проблемы, неизбежными в настоящий момент остаются те же последствия, весьма и весьма негативные от ограничений, которые действуют в отношении наших поставщиков удобрений на мировые рынки», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, Минобороны заявило, что Киев нарушил гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе. Украина подтвердила причастность к атакам в Крыму и заявила, что ее целями были военные объекты, не связанные с зерновым соглашением.

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