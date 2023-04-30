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В Турции анонсировали трехстороннюю встречу по продлению зерновой сделки

Минобороны Турции: Россия, Украина и Турция обсудят продление зерновой сделки
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Представители России, Украины и Турции обсудят продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в интервью телеканалу Habertürk.

«Мы договорились, что в ближайшие дни представители России, Украины и Турции на уровне заместителей министров встретятся для обсуждения вопросов, касающихся зерновой инициативы», — сказал Акар (цитата по ТАСС).

Турецкий министр подчеркнул, что получать зерно жизненно важно для нуждающихся стран. «В Африке могут начаться волнения из-за голода. Это необходимо предотвратить», — сказал он.

Акар также выразил мнение, что зерновая сделка может быть моделью для других соглашений между Россией и Украиной, таких как прекращение огня и обмен пленными.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Западные страны и Украина призывают продлить сделку. В России считают, что вторая часть соглашения — по вывозу российского продовольствия — не выполняется. Кроме того, Минобороны утверждало, что Украина нарушила гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным предложил продлить действие сделки, сообщали Sabah и CNN Turk со ссылкой на источники. Ее срок истекает 18 мая.

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Кремль видит «не очень хорошие» перспективы по этому соглашению, сказал 28 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, — она до сих пор не выполнена», — сказал он.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу назвал российские претензии обоснованными. Несмотря на это, зерновая сделка должна быть продлена, уверен министр. 

Теги
Персоны
Турция Минобороны Турции Зерновая сделка Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Мевлют Чавушоглу
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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