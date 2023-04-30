В Турции анонсировали трехстороннюю встречу по продлению зерновой сделки

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Представители России, Украины и Турции обсудят продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в интервью телеканалу Habertürk.

«Мы договорились, что в ближайшие дни представители России, Украины и Турции на уровне заместителей министров встретятся для обсуждения вопросов, касающихся зерновой инициативы», — сказал Акар (цитата по ТАСС).

Турецкий министр подчеркнул, что получать зерно жизненно важно для нуждающихся стран. «В Африке могут начаться волнения из-за голода. Это необходимо предотвратить», — сказал он.

Акар также выразил мнение, что зерновая сделка может быть моделью для других соглашений между Россией и Украиной, таких как прекращение огня и обмен пленными.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Западные страны и Украина призывают продлить сделку. В России считают, что вторая часть соглашения — по вывозу российского продовольствия — не выполняется. Кроме того, Минобороны утверждало, что Украина нарушила гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным предложил продлить действие сделки, сообщали Sabah и CNN Turk со ссылкой на источники. Ее срок истекает 18 мая.

Кремль видит «не очень хорошие» перспективы по этому соглашению, сказал 28 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, — она до сих пор не выполнена», — сказал он.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу назвал российские претензии обоснованными. Несмотря на это, зерновая сделка должна быть продлена, уверен министр.