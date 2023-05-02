Мэр в Венгрии потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек
Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича призвал украинских беженцев вернуться на Украину после насилия над женщинами. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсетях, передает index.hu.
По его словам, он получил две жалобы из местного общежития рабочих на то, что на прошлой неделе беженцы из украинского Закарпатья напали на 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину и домогались их. Дьюрича отметил, что не намерен терпеть подобные случаи.
«Я отказываюсь признавать, что они [украинские беженцы] не умеют себя вести. Я отказываюсь допускать домогательства к молодым девушкам в Керепеше. Как ты думаешь, что ты здесь делаешь? Ты можешь пойти мериться силой с чеченцами. Цените тот факт, что мы приняли вас здесь», — заявил он.
Дьюрича посетил родителей жертв насилия, заверив, что он будет бороться с подобными проявлениями. Он также провел брифинг для полиции, попросив организовать «сильное, демонстративное движение» в пределах города, цель которого будет состоять в том, чтобы повысить уровень безопасности населения.
Согласно данным ООН, после начала спецоперации России за границы Украины выехали более 20,9 млн ее жителей. Больше всего беженцев оказалось в Польше, Румынии, Германии, России и Венгрии. В Еврокомиссии предупреждали, что они останутся в европейских странах надолго.
«Эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после [завершения конфликта]. Но они еще не отправятся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны», — говорила вице-президент ЕК Дубравка Шуйца.
В конце апреля Bloomberg сообщил, что страны Восточной Европы сокращают экономическую помощь беженцам с Украины и побуждают их работоспособную часть к трудоустройству.