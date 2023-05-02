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Мэр в Венгрии потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек

Венгерский мэр Дьюрича призвал украинцев уехать из страны после насилия над женщинами
Ласло Дьюрича
Ласло Дьюрича (Фото: polgarmesterkerepes / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича призвал украинских беженцев вернуться на Украину после насилия над женщинами. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсетях, передает index.hu.

По его словам, он получил две жалобы из местного общежития рабочих на то, что на прошлой неделе беженцы из украинского Закарпатья напали на 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину и домогались их. Дьюрича отметил, что не намерен терпеть подобные случаи.

«Я отказываюсь признавать, что они [украинские беженцы] не умеют себя вести. Я отказываюсь допускать домогательства к молодым девушкам в Керепеше. Как ты думаешь, что ты здесь делаешь? Ты можешь пойти мериться силой с чеченцами. Цените тот факт, что мы приняли вас здесь», — заявил он.

Дьюрича посетил родителей жертв насилия, заверив, что он будет бороться с подобными проявлениями. Он также провел брифинг для полиции, попросив организовать «сильное, демонстративное движение» в пределах города, цель которого будет состоять в том, чтобы повысить уровень безопасности населения.

Согласно данным ООН, после начала спецоперации России за границы Украины выехали более 20,9 млн ее жителей. Больше всего беженцев оказалось в Польше, Румынии, Германии, России и Венгрии. В Еврокомиссии предупреждали, что они останутся в европейских странах надолго.

«Эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после [завершения конфликта]. Но они еще не отправятся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны», — говорила вице-президент ЕК Дубравка Шуйца.

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В конце апреля Bloomberg сообщил, что страны Восточной Европы сокращают экономическую помощь беженцам с Украины и побуждают их работоспособную часть к трудоустройству.

Теги
Венгрия Украина беженцы насилие
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