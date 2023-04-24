Власти Кипра решили выселить 3 тыс. украинских беженцев в преддверии лета

Власти Кипра попросили 3 тыс. беженцев с Украины, которые живут в 21 отеле по всей стране, найти себе новое жилье до 31 мая, сообщает портал AlphaNews.

При этом те украинские беженцы, которые проживают на Кипре с 1 марта 2023 года, могут оставаться в своих гостиницах еще полгода.

Что касается отелей, которые продолжат принимать беженцев после 1 июня, то они будут выбраны на основе тендера, объявленного Минтуризма Кипра.

После того, как беженцы покинут отели, в которых они остановились, они могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья, а также обратиться в службу занятости для трудоустройства.

Согласно данным ООН по состоянию на 18 апреля 2023 года, в Европе живут уже более 8,1 млн беженцев с Украины, из них около 5 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Наибольшее количество украинских беженцев находятся в России — более 2,8 млн человек, а из стран Евросоюза — в Польше, около 1,5 млн человек. На Кипре, по данным на 12 марта, живут около 16 тыс. беженцев с Украины.