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Пандемия коронавируса ,  
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Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Разрешение на въезд россиянам не дало Министерство безопасности Боснии и Герцеговины. Оно сослалось на заключение Минобороны страны, согласно которому решение должен принять президиум, так как речь идет о военном подразделении
Фото: mod.mil.rus / Facebook
Фото: mod.mil.rus / Facebook

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. Разрешение на пересечение границы им не дал министр безопасности Фахрудин Радончич, сообщается на сайте ведомства.

30 апреля МИД Боснии и Герцеговины ознакомил Министерство безопасности с нотой, полученной от посольства России, рассказали там. В ней российская сторона запросила разрешение на въезд для 24 членов медицинской бригады и пяти единиц специальной техники для помощи больнице в городе Мостар.

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Фото: Посольство РФ в Сербии / ТАСС

Получив обращение МИДа, Радончич обсудил ситуацию с министром обороны Сифетом Подзичем. После этого Минобороны направило в МИД заключение, в котором говорилось, что, поскольку речь идет о военном подразделении, принять решение о его пропуске в страну может только президиум Боснии и Герцеговины (коллективный орган исполнительной власти страны).

Министерство безопасности решило не оспаривать позицию Минобороны, «потому что, в конце концов, это невозможно по закону», говорится в сообщении ведомства. Там заявили, что вопрос входит в юрисдикцию президиума, поэтому Министерство безопасности не давало пограничникам указания пропустить российский конвой. В ведомстве подчеркнули, что отказ пропустить россиян «свидетельствует не о каком-либо уклонении от обязанностей или страхе, но о полном уважении к институтам Боснии и Герцеговины».

РБК направил официальный запрос в пресс-службу Минобороны России.

Российское Минобороны решило направить в страну военных на борьбу с COVID-19 в начале апреля, это было сделано после обращения руководства Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины). Военнослужащие и спецтехника должны были быть переброшены в страну тремя рейсами Ил-76.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 2 мая в Боснии и Герцеговине подтвержден 1781 случай заражения, умерли 70 человек.

До этого специалисты Минобороны были направлены на помощь в борьбе с пандемией в Италию и Сербию.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Артем Афонский
Теги: Босния и Герцеговина, коронавирус
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