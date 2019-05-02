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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Экс-сотрудник ЦРУ признался в работе на китайскую разведку
Джерри Ли сотрудничал с китайской разведкой и передавал КНР информацию о спецоперациях ЦРУ. В американской разведке подозревают, что именно с Ли связан провал агентурной сети ЦРУ в Китае
Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи секретной информации Китаю. Об этом говорится в заявлении Минюста США, опубликованном на сайте ведомства.

Как уточняет The Washington Post, 54-летний уроженец Гонконга проработал ЦРУ 13 лет. Он оставил американскую разведку в 2007 году и вернулся в Гонконг, где попытался заняться бизнесом. Однако в апреле 2010 года к нему пришли сотрудники китайской разведки. Они предложили Ли передать им секретную информацию, доступ к которой он имел во время работы в ЦРУ. За это ему предложили выплатить $100 тыс., а также предложили «заботиться о нем всю жизнь» в обмен на его сотрудничество.

В мае 2010 года Ли подготовил документ, в котором содержалась информация о назначениях в системе ЦРУ, места и сроки проведения секретных операций. Он поместил файл на флэшку, где он и сохранился. В 2012 году, когда Ли был уже на Гавайях, у него в гостиничном номере провело обыск ФБР. Они обнаружили у Ли документы, связанные с секретной информацией, а также флэшку, с которой позднее был извлечен документ. Ли до 2013 года отрицал. что получал какие-либо задания от китайской разведки, однако в итоге дал признательные показания.

The Washington Post пишет, что сотрудники разведки возлагают на Ли ответственность за раскрытие агентурной сети ЦРУ в Китае. Некоторые из сотрудничавших с ЦРУ людей были убиты.

Ли не первый экс-сотрудник ЦРУ, уличенный в работе на китайскую разведку. В середине марта признательные показания по такому же обвинению дал Рон Рокуэлл Хансен, которого завербовали в 2014 году.

Авторы: Георгий Тадтаев, Ксения Аскерова
Теги: ЦРУ, Китай, шпионаж
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