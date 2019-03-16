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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Политика ,  
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Экс-сотрудник разведки США признался в попытке шпионажа в пользу Китая

Бывший сотрудник американской разведки Рон Рокуэлл Хансен признал себя виновным в попытке шпионажа в пользу Китая. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

«Бывший сотрудник Разведывательного управления Минобороны признал себя виновным в связи с попыткой передачи информации о национальной обороне Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении.

Он признался, что в 2014 году агенты китайской разведки завербовали его. Он регулярно встречался с ними в Китае, где они сообщали, какая информация их интересует. В Минюсте добавили, что в качестве оплаты он получил «сотни тысяч долларов».

При этом к своей деятельности он привлек действующего сотрудника разведуправления, который обратился в ФБР и стал источником информации для следователей.

Вынесение приговора назначили на 24 сентября. С учетом признания вины 58-летнему Хансену грозит 15 лет тюрьмы.

В середине февраля американский Минюст обвинил бывшую сотрудницу разведки Монику Уитт в передаче секретных данных Ирану. В том числе, она раскрыла имена агентов, которые стали объектами атак иранских хакеров. При этом в материалах суда говорится, что она планировала переехать в Россию и передать какие-то данные Wikileaks, однако не смогла.

Теги: военный шпионаж, Китай
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Экс-офицера разведки ВВС США обвинили в шпионаже в пользу Ирана
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