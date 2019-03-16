Экс-сотрудник разведки США признался в попытке шпионажа в пользу Китая

Бывший сотрудник американской разведки Рон Рокуэлл Хансен признал себя виновным в попытке шпионажа в пользу Китая. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

«Бывший сотрудник Разведывательного управления Минобороны признал себя виновным в связи с попыткой передачи информации о национальной обороне Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении.

Он признался, что в 2014 году агенты китайской разведки завербовали его. Он регулярно встречался с ними в Китае, где они сообщали, какая информация их интересует. В Минюсте добавили, что в качестве оплаты он получил «сотни тысяч долларов».

При этом к своей деятельности он привлек действующего сотрудника разведуправления, который обратился в ФБР и стал источником информации для следователей.

Вынесение приговора назначили на 24 сентября. С учетом признания вины 58-летнему Хансену грозит 15 лет тюрьмы.