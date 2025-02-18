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Военная операция на Украине ,  
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Более 10 тыс. молодых украинцев подали заявки на контракт с ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Более 10 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет подали заявления на заключение контракта с ВСУ. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает издание «Суспільне Новини».

В мобильном приложении для украинских призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв+» зафиксировано более 10 тыс. обращений о заключении контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Все они касаются подписания «Контракта 18–24», который можно заключить в возрасте от 18 до 24 лет. «Мы обычно не раскрываем такую официальную информацию, но можем сказать, что в заявке «Резерв+» зарегистрировано более 10 тыс. обращений», — заявил Лазуткин.

О запуске «Контракта 18–24» стало известно в феврале, когда Украина отказалась от предложения США снизить снизить возраст мобилизации до 18 лет. О том, что такие призывы были, в ноябре Associated Press сообщил высокопоставленный сотрудник администрации бывшего президента США Джо Байдена на условиях анонимности.

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Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «Контракт 18–24». Он позволил заключать с ВСУ контракты тем желающим, кто достиг 18 лет, но не подлежит мобилизации. Последняя затрагивает на Украине в обязательном порядке только мужчин от 25 до 60 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введение спецконтракта на Украине, назвала это частью сделки с США по редкоземельному металлу цинку.

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