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Политика ,  
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Путин поручил внедрить особый порядок призыва для выпускников колледжей

Предложения должно составить правительство совместно с Минобороны и ОНФ. Список мер необходимо определить к 1 июля 2026 года
Фото: Евгений Мессман / ТАСС
Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Правительство совместно с Минобороны России предоставит президенту Владимиру Путину список предложений по внедрению особого порядка прохождения военной службы по призыву для выпускников колледжей со средним профессиональным образованием. Поручение Путин дал по итогам прошедшего в феврале заседания Совета при президенте по науке и образованию, оно опубликовано на сайте Кремля.

В подготовке документа будет участвовать общественное движение «Народный фронт «За Россию» (ОНФ). Список мер необходимо составить к 1 июля 2026 года. Стороны предоставят президенту предварительный отчет о ходе работы до 1 сентября 2025 года.

Особый порядок военной службы для выпускников колледжей необходим «в целях сохранения и развития их профессиональных компетенций, а также обеспечения их связи с работодателем», говорится в документе.

Ответственными за подготовку предложений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Детали особого порядка военной службы для молодых людей со средним образованием в документе не указаны.

В конце 2023 года Путин заявил, что 20% выпускников российских колледжей призываются в армию на срочную службу. По его словам, на тот момент в стране было 800 тыс. молодых людей, окончивших техникумы и колледжи.

Путин подписал указ о призыве 160 тыс. граждан на срочную службу
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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля. В соответствии с указом Путина запланированное число призывников — 160 тыс. человек. В прошлый весенний призыв в России призвали 150 тыс. человек.

Также в период весеннего призыва уволят матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек. Ранее правительству, региональным властям и призывным комиссиям поручили обеспечить соответствующие мероприятия.

С 1 января 2024 года власти подняли верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет, нижняя осталась прежней — 18 лет. При этом 27-летних призывников, которым 27 лет исполнилось до 1 января 2024 года, сняли с учета и отправили в запас.

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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