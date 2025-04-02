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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WP рассказала, как Уолтц обсуждал секретные темы по Gmail

WP: Уолтц и его подчиненные использовали Gmail для правительственных переписок
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Возвращение Трампа в Белый дом
Представитель СНБ заявил, что не видел доказательств того, что советник Трампа использовал личную почту. Комитета по надзору палаты представителей пригласили участников скандального чата в Signal на беседу

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и его подчиненные использовали личные аккаунты в электронной почте Gmail для правительственных переписок, пишет The Washington Post со ссылкой на электронные письма и чиновников.

Один из помощников Уолтц вел переписки через Gmail с коллегами из других правительственных ведомств, касающиеся чувствительных военных вопросов и систем вооружения. По словам чиновников, на почту Gmail советника Трампа отправлялась менее конфиденциальная информация, например его расписание и другие рабочие документы. По словам собеседников, иногда Уолтц копировал и вставлял фрагменты своего расписания в Signal, чтобы координировать встречи и обсуждения.

Представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз заявил, что не видел никаких доказательств того, что Уолтц использовал свою личную электронную почту. В тех случаях, когда «старые контакты» присылали ему по электронной почте рабочие документы, он обязательно ставил в копию свою правительственную почту, утверждает он. Хьюз исключил отправку советником секретной информации через незащищенные каналы. На вопрос о том, обсуждали ли сотрудники СНБ деликатные военные вопросы через Gmail, Хьюз ответил, что им даны указания использовать «только безопасные платформы для секретной информации».

Как пишет Axios, демократы из комитета по надзору палаты представителей пригласили участников чата в Signal, в котором обсуждались детали операции против хуситов в Йемене, на беседу. Письма семи «неосновным участникам» обсуждений разослала член палаты представителей от Демократической партии Джерри Коннолли. С ними будет обсуждаться «потенциально безрассудное раскрытие крайне важной информации, касающейся национальной безопасности».

Число загрузок мессенджера Signal удвоилось после скандала с Уолтцем
Политика
Майк Уолтц

Скандал с закрытым чатом в мессенджере Signal разразился после того, как главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его случайно добавили туда. В нем были 18 человек, среди которых Уолтц, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, Вэнс и другие чиновники. Они обсуждали атаку на хуситов.

Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее, но утверждал, что не был знаком с журналистом. По словам советника, главред Atlantic попал в чат под чужим именем. По данным The Wall Street Journal, советник Трампа создавал в Signal и другие чаты по важным вопросам, в том числе по Украине.

Американский президент согласился, что Уолтц «облажался», но в конечном итоге решил не увольнять его, писало Politico. Трамп в интервью NBC News заявил, что не будет увольнять чиновников из-за «фейковых новостей» и «охоты на ведьм».

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Персоны
Елена Чернышова
Майк Уолтц Gmail электронная почта
Майк Уолтц фото
Майк Уолтц
политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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