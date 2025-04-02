NYT узнала, почему четыре солдата поехали на БТР в болото в Литве

Американских военнослужащих на учениях в Литве отправили эвакуировать машину, но они отклонились от курса, в результате бронемашина М88 Hercules, которой те управляли, затонула в болоте, пишет газета

Американских военнослужащих, пропавших во время учений на полигоне в Пабраде в Литве на бронемашине М88 Hercules, отправили эвакуировать другую машину, пишет The New York Times со ссылкой на военных.

Однако они отклонились от курса, и бронемашина угодила в болото, где затонула.

31 марта были обнаружены тела троих военнослужащих, на следующий день — четвертого. В поисках участвовали Литва, США, Польша и Эстония.

Четверо американских военных, служивших в 1-й бронетанковой бригаде 3-й пехотной дивизии, управляли М88 Hercules, они были объявлены пропавшими без вести утром 25 марта, когда не вернулись с учебного задания. Машину обнаружили 26 марта, но вытянуть ее из болота удалось лишь 31-го.

Как пишет NYT, погибшие солдаты, тела которых были найдены в понедельник, — это 25-летний сержант Хосе Дуэнес-младший (Джолиет, Иллинойс), 25-летний сержант Эдвин Ф. Франко (Глендейл, Калифорния) и 21-летний рядовой Данте Д. Тайтано (Дедедо, остров Гуам). Все трое занимались техническим обслуживанием танков M1 Abrams.

Сержант Дуэнес-младший прослужил в армии более семи лет, в том числе в Польше и Германии. Сержант Франко на службе более шести лет, в том числе в Корее и Германии. Рядовой Тайтано прослужил почти два года, в Форт-Стюарт (Джорджия), где базируется 3-я пехотная дивизия, он прибыл в октябре 2023 года.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил США соболезнования. Армия расследует причину произошедшего.