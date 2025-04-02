Генпрокуратура проведет проверку танкерного флота России
Генпрокуратура по поручению президента Владимира Путина проводит проверку танкерного флота по всей России, сообщил генпрокурор Игорь Краснов в Совете Федерации.
«По поручению главы государства по всей стране проводятся проверки танкерного флота», — сказал он, добавив, что надзорное ведомство комплексно отреагировало на разлив нефтепродуктов в Черном и Азовском морях. «Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до 10 тыс. человек. Президенту было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня», — сказал Краснов.
Сейчас прокуроры контролируют утилизацию загрязненных грунтов и подъем затонувших судов.
Разлив нефтепродуктов в Черном и Азовском морях произошел в середине декабря, когда танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском заливе. В общей сложности они перевозили примерно 9,2 тыс. т нефтепродуктов. Минприроды подсчитало, что примерно 4 тыс. т мазута оказалось в море. Побережье Крыма и Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом.
Произошедшее стало самым серьезным экологическим вызовом для России за последние годы, оценил президент Владимир Путин. В начале января он сказал, что для ликвидации ущерба делается недостаточно, и поручил создать федеральный оперативный штаб.
Генпрокуратура проведет проверку работы МЧС и его территориальных органов после разлива мазута в Керченском проливе, говорил Игорь Краснов на ведомственной коллегии.
В марте Краснов рассказал, что эта ситуация «отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство». «С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов», — сказал генпрокурор.
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