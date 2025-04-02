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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Генпрокуратура проведет проверку танкерного флота России

Краснов: Генпрокуратура проверит танкерный флот России по поручению Путина
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Первыми для очистки черноморских пляжей от мазута выехали волонтеры, а не сотрудники МЧС, заявил Игорь Краснов. Он сказал, что проверены будут все танкеры, а сейчас прокуроры контролируют утилизацию загрязненного грунта
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Генпрокуратура по поручению президента Владимира Путина проводит проверку танкерного флота по всей России, сообщил генпрокурор Игорь Краснов в Совете Федерации.

«По поручению главы государства по всей стране проводятся проверки танкерного флота», — сказал он, добавив, что надзорное ведомство комплексно отреагировало на разлив нефтепродуктов в Черном и Азовском морях. «Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до 10 тыс. человек. Президенту было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня», — сказал Краснов.

Сейчас прокуроры контролируют утилизацию загрязненных грунтов и подъем затонувших судов.

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Сотрудники МЧС России во время ликвидации последствий выброса нефтепродуктов, на дальнем плане&nbsp;&mdash; танкер &laquo;Волгонефть-239&raquo;, Краснодарский край,&nbsp;январь 2025 года

Разлив нефтепродуктов в Черном и Азовском морях произошел в середине декабря, когда танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском заливе. В общей сложности они перевозили примерно 9,2 тыс. т нефтепродуктов. Минприроды подсчитало, что примерно 4 тыс. т мазута оказалось в море. Побережье Крыма и Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом.

Произошедшее стало самым серьезным экологическим вызовом для России за последние годы, оценил президент Владимир Путин. В начале января он сказал, что для ликвидации ущерба делается недостаточно, и поручил создать федеральный оперативный штаб.

Генпрокуратура проведет проверку работы МЧС и его территориальных органов после разлива мазута в Керченском проливе, говорил Игорь Краснов на ведомственной коллегии.

В марте Краснов рассказал, что эта ситуация «отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство». «С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов», — сказал генпрокурор.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Игорь Краснов Генпрокуратура танкеры разлив мазута МЧС Черное море нефть
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
генпрокурор России
24 декабря 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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