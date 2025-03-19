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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Генпрокуратура проверит работу МЧС после разлива мазута в Черном море

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Генпрокуратура проведет проверку работы МЧС после разлива мазута в Черном море, заявил глава ведомства Игорь Краснов. Ранее Владимир Путин критиковал работу по ликвидации последствий катастрофы
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Генпрокуратура проведет проверку работы МЧС и его территориальных органов после разлива мазута в Керченском проливе, заявил глава надзорного органа Игорь Краснов на ведомственной коллегии.

«Чрезвычайная ситуация в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство. Во исполнение данного поручения продолжайте координировать деятельность уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.<...> С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов», — сказал он.

Краснов подчеркнул необходимость учесть все возможные риски в связи с предстоящим курортным сезоном, особенно в сфере детского отдыха.

Президент Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил, что разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к каким последствиям приводит халатность.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности около 9,2 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. В результате значительная часть мазута вылилась в море (по оценке Минприроды в декабре — около 4 тыс. т), загрязнение распространилось на побережье Крыма и Краснодарского края. Власти вводили режим ЧС для ликвидации последствий.

Неоднократно сообщалось о новых выбросах мазута. 9 января президент Владимир Путин заявил, что для ликвидации ущерба делается недостаточно, и поручил создать федеральный оперативный штаб, который будет действовать на месте. Глава государства назвал произошедшее самым серьезным экологическим вызовом для России за последние годы.

С критикой действий по ликвидаций последствий аварии выступали и экологи. 

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По данным МЧС, к 18 марта было очищено 409 км береговой линии, собрано более 151 тыс. т загрязненного песка и грунта (почти 150 тыс. т — в Краснодарском крае).

Затонувший танкер «Волгонефть-239» демонтировали, все части кормы вывезли к 8 марта. Перед утилизацией из танкера откачали более 1,4 тыс. т мазута и топлива, а емкости зачистили для предотвращения загрязнения. Вокруг кормы создали защитное обвалование, а для вывоза металла и нефтепродуктов оборудовали временную дорогу.

Ространснадзор отмечал, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. К владельцам танкеров — ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг» — подали несколько исков. В частности мэрия Анапы просит взыскать с компаний 211 млн руб. — столько город потратил на ликвидацию аварии. Сумма не окончательная, власти будут увеличивать требования.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Генпрокуратура Игорь Краснов МЧС проверка крушение судна Черное море
Игорь Краснов фото

Игорь Краснов

генпрокурор России
24 декабря 1975 года
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