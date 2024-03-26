Лукашенко с собачкой в руках обсудил с военными положение на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с белорусскими военнослужащими, на котором заслушал доклад, держа в руках своего шпица Умку. Видеозапись встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
Совещание проходило в рамках рабочей поездки белорусского президента в Ошмянский район Гродненской области. На нем военные доложили главе государства об обстановке на северо-западном направлении границы. В частности, Лукашенко затронул тему Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию с Калининградской областью.
Во время беседы с военными Лукашенко держал в руках своего белого шпица Умку. Животное лежало перед ним на столе.
В августе 2022 года Лукашенко сказал, что вырос среди животных и потому любит их. По данным «КП», у белорусского президента кроме Умки есть три кота, лабрадор Ллойд, кролик козы, коровы и другие животные.
Президент Белоруссии часто берет шпица в поездки, отмечает издание. На фото, которое показала газета, пес ходит по праздничному столу с едой, пока Лукашенко и его сын Николай общаются с журналисткой Наилей Аскер-заде.
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