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Путин заявил Лукашенко о «хорошей отдаче» от координации внешней политики

Путин счел хорошей отдачу от координации внешней политики и обороны с Минском
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко с Днем единения народов отметил «хорошую отдачу», от координации усилий во внешней политике и обороне. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Обе страны в последнее время смогли многое сделать для развития двусторонних связей и укрепления институтов Союзного государства, заявил президент России. Так, успешное выполнение согласованных союзных программ позволило унифицировать национальные законодательства по ключевым направлениям и создать основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики и создания общего социально-экономического пространства, написал он.

Лукашенко в ответном поздравлении Путину назвал Союзное государство уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве.

«Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене», — написал он.

День единения народов Белоруссии и России ежегодно отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», на основе которого позже были подписаны соглашения о Союзном государстве.

В декабре 2022 года Путин сказал, что интеграция двух стран также предполагает создание единого оборонного пространства. Что оно собой представляет и как будет оформлено официально, глава государства не уточнил. Научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов тогда пояснил РБК, что такое пространство фактически уже существует, поскольку Минск оказывает России поддержку и без участия в боевых действиях.

Лукашенко объяснял объединение усилий с Москвой защитой суверенитета.

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