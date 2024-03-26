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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках

Бастрыкин: обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» на допросе и в суде дали показания о заказчиках и пособниках. Об этом он сказал на совещании с Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после атаки.

По его словам, четырем исполнителям предъявлено обвинение, они арестованы. «Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта», — сообщил Бастрыкин.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Глава СК также рассказал, что следствием установлена хронология событий. 22 марта в 18:54 четверо нападавших на легковом автомобиле Renault подъехали к зданию концертного зала и стали дожидаться зрителей. В 19:58 они, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, открыли стрельбу у «Крокус Сити Холла» по находившимся там людям. Затем террористы продолжили стрельбу в холле здания и в самом концертном зале. С помощью бензина они подожгли зал и в 20:11 покинули «Крокус». Выезжая со стоянки, преступники на высокой скорости сбили семью с двумя детьми. Дети были госпитализированы.

Все нападавшие задержаны на территории Брянской области «в ходе преследования по автодороге, ведущей в направлении российско-украинской границы», заявил он.

Бастрыкин назвал атаку «тщательно спланированной и подготовленной».

По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 139 человек, более 180 пострадали. ФСБ заявила о задержании 11 человек. Суд 24 марта арестовал четырех фигурантов дела, а накануне еще троих.

Теги
Александр Бастрыкин Крокус Сити Холл теракт
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