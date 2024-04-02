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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США передадут Израилю истребители F-15 на $18 млрд и ракеты

США решили передать Израилю истребители F-15 и ракеты класса «вохдух-воздух»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В рамках сделки, которую должен одобрить конгресс, Израиль может получить 50 истребителей, 30 ракет средней дальности класса «воздух-воздух» и управляемые авиабомбы
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить продажу Израилю 50 истребителей F-15 на сумму более $18 млрд, сообщают CNN, Politico и Reuters со ссылкой на источники.

Если сделка по продаже военной техники состоится, она станет крупнейшей с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, отмечает CNN. По данным Politico, в ее рамках израильская сторона также получит 30 ракет средней дальности AIM-120D AMRAAM класса «воздух-воздух» и управляемые авиационные бомбы JDAM.

Администрация в конце января направила неофициальное уведомление конгрессу — в комитет палаты представителей по иностранным делам и комитет сената по международным отношениям. По словам одного из источников CNN, главы комитетов Джеймс Риш и Майкл Маккол предварительно одобрили сделку.

США выдвинули Израилю условие по дальнейшим поставкам оружия
Политика
Фото:Susana Vera / Reuters

Как пишет Reuters, США рассматривают вопрос продажи Израилю 25 истребителей с января 2023 года, когда получили официальный запрос от Тель-Авива. Ускорить поставки просил министр обороны Израиля Йоава Галлант, который на прошлой неделе посетил Вашингтон и провел переговоры с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

CNN отмечает, что, в отличие от высокоточных боеприпасов, новые F-15 придется собирать с нуля и, скорее всего, они будут поставлены не ранее чем через четыре года. На прошлой неделе администрация Байдена также одобрила продажу Израилю истребителей F-35; в этом случае уведомлять конгресс не понадобилось.

В феврале Axios сообщил, что США выдвинули Израилю условие по дальнейшим поставкам оружия: Вашингтон хотел убедиться, что ЦАХАЛ будет соблюдать международное право при применении закупленного в Штатах вооружения в ходе конфликта в секторе Газа. Галлант в марте направил в администрацию Байдена письмо о гарантиях.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль F-15 F-35 США истребители
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