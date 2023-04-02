Минздрав: после взрыва в баре «Патриот» шесть человек находятся в тяжелом состоянии

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в баре в Петербурге

В Мариинскую больницу города доставили 13 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии, рассказал главный врач

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

После взрыва в петербургском баре «Патриот», где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), госпитализировали 24 человек, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, еще 18 — в состоянии легкой и средней тяжести, заявили в министерстве.

78.ru со ссылкой на главного врача Мариинской больницы сообщает, что туда доставили 13 пострадавших с ранениями разной степени тяжести. «Трое из них — тяжёлых, двое — средней степени тяжести, остальные все с лёгкими ранениями», — сказал он.

Взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной в Петербурге произошел вечером 2 апреля. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Он погиб, еще 25 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК (убийство).

Фото: Яндекс Карты

Перед взрывом девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, передала Татарскому подарок — статуэтку, рассказали РБК непосредственные участники встречи. Через несколько минут статуэтка взорвалась, сообщили очевидцы.

Взрыв статуэтки, а также причастность к нему девушки, — одна из версий произошедшего, которые рассматривает следствие, сообщил РБК источник в МВД и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.