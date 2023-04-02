Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в баре в Петербурге
После взрыва в петербургском баре «Патриот», где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), госпитализировали 24 человек, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав.
Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, еще 18 — в состоянии легкой и средней тяжести, заявили в министерстве.
78.ru со ссылкой на главного врача Мариинской больницы сообщает, что туда доставили 13 пострадавших с ранениями разной степени тяжести. «Трое из них — тяжёлых, двое — средней степени тяжести, остальные все с лёгкими ранениями», — сказал он.
Взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной в Петербурге произошел вечером 2 апреля. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Он погиб, еще 25 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК (убийство).
Перед взрывом девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, передала Татарскому подарок — статуэтку, рассказали РБК непосредственные участники встречи. Через несколько минут статуэтка взорвалась, сообщили очевидцы.
Взрыв статуэтки, а также причастность к нему девушки, — одна из версий произошедшего, которые рассматривает следствие, сообщил РБК источник в МВД и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.