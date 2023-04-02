«РИА Новости»: бомбу на встречу с Татарским в кафе в Петербурге принесла девушка

Бомбу в кафе к Татарскому в Петербурге принесли в статуэтке

Взрыв подаренной статуэтки — одна из версий произошедшего, которую рассматривает следствие, сообщил источник РБК в МВД России

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Взрывное устройство в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), пронесла неизвестная девушка, пишут «РИА Новости» и «Фонтанка». Она передала ему коробку, в которой находился подарок — статуэтка. По словам очевидцев, после передачи подарка Татарскому девушка села в зале, и через пять минут произошел взрыв. Ее ищет полиция.

Источник агентства рассказал, что перед вручением статуэтку осматривали, а сам Татарский знал девушку, которая принесла подарок. Ранее она приходила на мероприятия с военкором и передавала ему открытки, сказал собеседник «РИА Новости».



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Взрыв в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора, прогремел 2 апреля. Гибель Татарского подтвердили в МВД России. По последним данным, пострадали 19 человек.

Фото: Яндекс Карты

Источник РБК в МВД сообщил, что в кафе сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский. «То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 см от пола», — отметил источник.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).