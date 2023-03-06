В Кремле обсудили ориентир для выборов 2024 года - лучше, чем в 2018-м

В Кремле обсудили ориентир для выборов 2024 года — результат кандидата от власти лучше, чем в 2018 году, рассказали источники РБК. При этом важен не только показатель в процентах, но и поддержка избирателей в абсолютных цифрах

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На семинаре для сотрудников внутриполитического блока Кремля (куратор — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко), который состоялся на прошлой неделе, обсуждали задачи, касающиеся президентских выборов 2024 года. Об этом РБК рассказали три источника, знакомых с содержанием мероприятия.

В частности, говорилось о том, что выборы пройдут в срок (об этом же говорил и Владимир Путин в послании Федеральному собранию), и что поддержка президента в обществе высока. Высокий уровень поддержки и консолидации граждан необходимо сохранить, пересказывает поставленные на семинаре задачи один из знакомых с содержанием мероприятия источников РБК.

Обсуждалось пожелание — результат кандидата от власти, как и явка, должны быть выше, чем в 2018 году, сообщил один из собеседников РБК. По словам второго собеседника, речь шла о том, чтобы результаты были «лучше, чем в ходе прошлой кампании». При этом важен не столько показатель в процентах, сколько поддержка в абсолютных цифрах, говорит еще один источник РБК.

Базовым сценарием в ходе подготовки к выборам является участие в них президента Владимира Путина, ранее писал РБК. Сам глава государства о своих планах участвовать в кампании еще не объявлял.

После референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях число избирателей в России увеличилось, а поддержка Путина на новых территориях высока, отмечает один из собеседников. По его словам, те же люди, которые голосовали за присоединение к России, с огромной долей вероятности проголосуют на президентских выборах за Владимира Путина.

ЦИК пока не публиковал данные о численности избирателей в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, поскольку еще идет процесс выдачи российских паспортов жителям, пояснил РБК собеседник в Центризбиркоме. Во время референдумов по присоединению этих территорий к России у многих жителей тех же Херсонской и Запорожской областей еще были украинские паспорта, говорит он.

По итогам референдумов явка в ЛНР составила 92,6%, в ДНР — 97,5%, в Запорожской области — 85,4%, в Херсонской области — 76,7%. В абсолютных цифрах за вхождение в состав России в ДНР проголосовали 2,1 млн избирателей, в ЛНР — 1,6 млн, в Запорожской области — 430 тыс., в Херсонской — 407,5 тыс. человек (в голосовании участвовали и жители Херсона, в ноябре прошлого года Минобороны России сообщило об отводе войск на левый берег Днепра).

Перед выборами 2018 года Кремль ставил задачу получения за Владимира Путина 70% голосов при такой же явке, писал РБК. Результатом главы государства стало получение 76,7% (56,4 млн голосов в абсолютных цифрах) при явке в 67,5%.

О том, что Кремль начал подготовку к следующим президентским выборам, РБК сообщал в декабре 2021 года. Тогда на семинаре для сотрудников внутриполитического блока Кремля обсуждалась возможная стратегия действий в ходе президентской кампании, а в качестве главной задачи было названо обеспечение легитимности.