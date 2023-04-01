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Лондон сравнил концепцию внешней политики России с первоапрельской шуткой

Британский МИД сравнил новую концепцию внешней политики России с первоапрельской шуткой
МИД Британии перерепостил сообщение российского министерства о параметрах новой концепции внешней политики России, сравнив это с первоапрельской шуткой
Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании, Лондон
Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании, Лондон (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Британский МИД в своем Twitter опубликовал скриншот сообщения российского МИДа о параметрах утвержденной президентом России Владимиром Путиным концепции внешней политики страны, сравнив ее с первоапрельской шуткой.

В частности в твите российского дипведомства сказано, что внешняя политика России «является миролюбивой, открытой, предсказуемой, последовательной и прагматичной», а также о том, что новая концепция основана на универсальных принципах и нормах международного права.

«День дурака ЗАВТРА», — написало британское министерство в посте, который был опубликован 31 марта.

Кремль 31 марта опубликовал новую Концепцию внешней политики России (КНВ), в которой страна впервые определяется как «самобытное государство-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава», которая сплотила русский народ и другие народы, «составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира». В КВП подчеркивается, что Москва «выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию», которая заключается в поддержании глобального баланса сил и в том, чтобы выстраивать многополярную международную систему.

«Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на уважении общепризнанных принципов и норм международного права и стремлении к равноправному международному сотрудничеству в целях решения общих задач и продвижения общих интересов», — говорится в документе. При этом подчеркивается, что отношения с другими странами Россия будет выстраивать исходя из того, как эти государства относятся к ней — конструктивно, нейтрально или недружественно.

Слово «русский» в различных сочетаниях («Русский мир», «русский язык», «Русская православная церковь») в новой концепции упоминается 12 раз, подсчитал РБК. В концепции 2016 года всего одно такое упоминание.

В новом документе появились такие слова, как «враждебный», «русофобия», кратно увеличилось использование слов «угроза» (с восьми до 21 раза) и «противодействие» (с четырех до 27 раз).

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В новой концепции указаны девять национальных интересов России. Приоритетный из них — защита страны «от деструктивного иностранного воздействия». Далее идут поддержание стратегической стабильности с укреплением международного мира и безопасности, укрепление международного права, защита российских граждан и российских организаций «от иностранных противоправных посягательств», «защита российского общества от деструктивного иностранного информационно-психологического воздействия».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Британия 1 апреля Россия внешняя политика
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